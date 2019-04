Der Mensch ist bloss eine Billardkugel

30–40 – musikalische Zitate akzentuierten diese 330 Minuten und befingerten mal zarter, mal gröber unser Innenleben: von Ernst Osterwalders Soldatenlied «Die Nacht ist ohne Ende» (1941) über Dominique Grandjeans verträumte Selbstauflösungsfantasie «Campari Soda» aus den Siebzigern und die rockige Revolutionskritik aus der Nachwende-Ära «Sehnsucht nach dem Rattenfänger» von Ex-DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann bis hin zum «Pink Panther»-Theme-Song. Dazu wurde dem Aufführungswummer ein dauermassierender Soundteppich untergelegt (Musik: William Minke).

Julia Kreusch spielt die vergewaltigte höhere Tochter so, dass man schwer schlucken muss.

10 – Schauspielerinnen und Schauspieler geben das Personal des Romans, den der Schriftsteller 1957 begann, kurz weglegte – und erst 1985 fertigstellte. Dabei verwandelte er den Krimi vollends in eine philosophische Pilgerfahrt. Und die Zürcher Darsteller beten sich sozusagen von Station zu Station, in aufgewühlten Monologen, verschwitzten Dialogen und kriminalistischen Reenactments: etwa ein fantastischer Alexander Scheer als der junge, hungrige Rechtsanwalt Spät, der, trotz seines Widerstands, von Kantonsrat Kohler engagiert wird, der in der rappelvollen Kronenhalle einen Literaturprofessor erschossen hat; Robert Hunger-Bühler in Schwarz, mit Sonnenbrille hat was von einem lebenslustigen Blues Brother, aber in seinem Kohler steckt auch ein ungerührter Gott, der Menschen wie Billardkugeln an die Bande stösst und sie hilflos weitertrudeln lässt. Durch Späts Einsatz kommt der Mörder Kohler frei, der Fall wird abgehakt; Spät will ihn töten, versinkt im Suff. Tusch für den Auftritt von Herausgeber Friedrich Dürrenmatt, der im Teil III des Romans seine eigene Unmoral als Fiktionsbauer ins Visier nimmt – Tusch auch für Ueli Jäggi!

Robert Hunger-Bühler vor dem Café. Die Zeit läuft.9 – Jahre alt ist Mikis Kastrinidis, der Sohn von Regisseur Frank Castorf, der in Zürich an der Seite seiner Mutter Irina Kastrinidis spielt, einer Ex-Freundin Castorfs, die hier, unter anderem, die gänsehauterzeugend rachsüchtige Tochter Kohlers, Hélène, gibt. Diese war einst von dem Literaturprofessor und dem Geliebten seiner Tochter vergewaltigt worden. Mikis Kastrinidis hat nicht bloss eine Statistenrolle in Castorfs siebter Arbeit am Schauspielhaus Zürich, sondern er repräsentiert die verkrüppelte Tochter des Wirtschaftsmagnaten Steiermann – die ihrerseits die Vergewaltigung der schönen Hélène bestellt hatte. Ja, Dürrenmatt hat sogar noch mehr Verwicklungen auf Lager. Schliesslich gehts nicht um die Lösung des Falls, sondern um die Unmöglichkeit dieser Lösung – jeder Lösung in Anbetracht unserer unübersichtlichen, von innen verfaulten Existenz.

Kind (Castorfs neunjähriger Sohn) am Klavier in dunkler Züri-Nacht.

3 – real existierende Bauten in der Stadt Zürich wurden hier von Aleksandar Denic auf eine Drehscheibe gehoben und zu einem modernistischen Bühnenbildwunderbauwerk samt Justitia-Skulptur ineinandergeschachtelt: das Corbusier-Haus aus dem Seefeld, das Belcafé der Bellevue-Haltestelle und das Sexkino Roland von der Langstrasse. Es ist verwinkelt wie jenes Labyrinth der Lüste, das Denic 2017 für Castorfs Dostojewski-Raserei in den Schiffbau hob.

1 – ist jedoch die wichtigste Zahl. Frank Castorf, dieser Textfresser, dieser Master of Collage, durfte diesmal – der Diogenes-Verlag bestand darauf – nichts Fremdes hineinklittern, wie er es sonst gern tut. Nur ein einziger Autor liefert hier die Textpassagen. Allerdings ist der eben Dürrenmatt, mit dem sich der Ex-Volksbühnenchef noch nie auseinandergesetzt hat und in dessen Werk er sich nun hemmungslos hineinstürzt. Da wird, sanft gekürzt, der wilde 240-Seiter mitgenommen – und vieles andere, was passt.