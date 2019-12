Demoplakate auf der Bühne

Adrett die Kleidung, die Frisuren, der Gesang. Gleissend das Licht, sauber und weiss das spärliche Mobiliar. Willkommen im Reich von König Roger, ein Reich der Biederkeit und Frömmigkeit. Hier erklingen opulente Chorpassagen in der gefüllten Kirche.

Es ist das Einzige, was mitreisst in dieser sterilen Umgebung (Bühne: Ric Schachtebeck). Und doch macht sich bald eine Unruhe breit: Denn ein Hirte predigt die eigene Religion, huldigt dem eigenen Gott, einem Gott der Liebe, der Güte und der Sinnlichkeit. Da braut sich was zusammen in den altehrwürdigen Gemäuern des Berner Stadttheaters.