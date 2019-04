Das Stadttheater hat den längsten Rüssel

Spektakel-Spezialisten

Und das soll einen Theaterabend tragen? Das fragte sich wohl, wer die Gruppe Vorort nicht kennt. Denn dieses Ensemble aus der freien Berner Theaterszene ist ein Garant für Spektakel. Im Stadttheater inszenierte es zuletzt 2017 «Krabat» als Weihnachtsmärchen, grossartig. Jetzt also hat es sich der dünnen historischen Ausgangslage aus Murten angenommen. Und Vorort trägt dick auf. Bereits eine Woche vor der Premiere zog der goldene Elefant, der gewöhnlich auf dem Dach des Naturhistorischen Museums steht, per Prozession vors Stadttheater, wo er nun bis Ende der Spielzeit bleiben soll. So aufsehenerregend fällt auch das Schauspiel aus, unter der Regie von Jonathan Loosli – der Schauspieler von Konzert Theater Bern ist das Bindeglied zur Theatergruppe – und Mathis Künzler.

So wird im Stadttheater aufgetrumpft. Mit einem märchenhaft guten Bühnenbild (Renato Grob). Mit tollen Effekten und schönen Kostümen. Und mit – leider – viel zu viel Geschichten, mit denen die Legende überladen wird. Bis die Kanone spektakulär durchs Stadttheater schiesst, dauert es ewig. Die Spannung leidet in der zu langfädig inszenierten 130-minütigen Uraufführung des Textes von Uwe Lützen.

Beschauliche Probleme

Drei Geschichten werden im beschaulichen Murten zunächst lanciert, hübsch dargestellt in drei drehbaren erhöhten Kabäuschen. Der Stadtpräsident (Jürg Wisbach) und seine jüngere Frau (Marie Popall) versuchen krampfhaft, Nachwuchs zu zeugen. Das spielt sich links ab. In der Mitte will ein Metzgermeister (Stéphane Maeder) seinen Sohn (David Berger) mittels Züchtigung für die Vorzüge des Geschäfts begeistern, während dieser lieber an einer Flugmaschine baut. Und rechts dreht der Dorfpfarrer (Dominique Jann) komplett im roten Bereich.

Die Beschaulichkeit wird durch den Wanderzirkus Bell & Meyers, der in die Stadt kommt, aufgemischt. Nicht nur die Schlangenfrau Alida (Chantal Le Moign), die schöne Seiltänzerin Miranda (Sonja Riesen) und der überdrehte Zirkusdirektor (ebenfalls Dominique Jann) gehören dazu, sondern auch «das grösste Lebewesen, das je europäischen Boden betreten hat», ein Afrikanischer Elefant. Damals eine Sensation.