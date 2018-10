«Auch ich hatte ein #MeToo-Erlebnis»

Glückwunsch zum 75. Geburtstag, liebe Frau Glössner. Wie feiern Sie?

Ich hatte vor, privat erst eine Woche später zu feiern. Aber jetzt veranstaltet Konzert Theater Bern für mich eine interne Matinee, und am Abend trete ich im Zentrum Paul Klee mit Uwe Schönbeck auf. Die Briefe von Robert Walser werden neu herausgegeben, daraus werden wir lesen. Ich wollte das ganze Geburtstagszeugs eigentlich geheim halten.

Daraus wird jetzt nichts.

Nein. Das Zentrum Paul Klee schreibt auf der Website: «Feiern Sie mit uns den 75. Geburtstag von Heidi Maria Glössner.»

Schönbeck und Sie haben diese Woche die Ehrenmedaille der Burgergemeinde erhalten. Gratuliere. Was bedeutet die Medaille für Sie?

Es ist unfassbar. In meinen ersten Jahren war ich ja in Bern so einsam. Vor meiner Berner Zeit spielte ich lange am Luzerner Theater. Dort fiel es mir leichter, Menschen kennen zu lernen. In Bern hat das etwas gedauert. Ich hätte mir nie träumen lassen, von den Bernburgern geehrt zu werden.

Aber Sie sind jetzt schon lange in Bern.

Seit 31 Jahren.

Weshalb haben Sie den Berner Dialekt nie angenommen?

Das Talent dafür habe ich nicht, also probiere ich es nicht. Für meine Filmrolle in den «Herbstzeitlosen» musste ich ja Berndeutsch sprechen. Für die Dreharbeiten wurde mir der Text von einem Kollegen auf Band gesprochen, damit ich es üben konnte. Aber es fühlte sich für mich an, als spreche ich mit angezogener Handbremse.

Sie werden 75, man hat das Gefühl, Sie arbeiten noch immer sehr viel.

Ich hatte den ganzen Sommer über frei.

Aber hoffentlich!

Jetzt geht es dann wieder richtig los. Wenn man eine Leidenschaft hat für etwas, hört man nicht einfach so auf. Ich habe keine Hobbys, ich wüsste nicht, was machen.

Wenn Sie einen Wunsch offen hätten: Welche Rolle möchten Sie unbedingt noch spielen?

Ich traue mich nicht zu wünschen. Es kann sein, dass man sich nach einer Rolle sehnt, dann kriegt man sie, aber das Regiekonzept gefällt einem nicht. Demgegenüber wurden Rollen, die mir auf den ersten Blick nicht gefielen, zu Lieblingsrollen.

Zum Beispiel?

In «Die Präsidentinnen» die Klofrau Mariedl von Werner Schwab. Ich dachte zuerst: Wie spielt man eine Frau, die in Kloschüsseln wühlt! Doch dann hat mir das abstrakte Konzept grossen Spass gemacht. Aber doch, einen Wunsch hätte ich schon.

Welchen denn?

Eine schöne Filmrolle. Zwei Projekte sind unterwegs, aber bisher nicht finanziert.

Sie haben relativ spät Fuss gefasst im Film.

Wissen Sie, als junge Schauspielerin kam ich von Deutschland nach Luzern, doch dann zerbrach nach kurzer Zeit meine Ehe. Damals erhielt ich etliche grosse Filmrollen. Aber ich musste sie als alleinerziehende Mutter allesamt absagen. Die Anstellungsbedingungen am Theater waren streng. Man konnte kaum nebenher etwas annehmen. Irgendwann ist dann der Zug abgefahren.

Mit diesem Foto bewarb sich die 25-jährige Heidi Maria Glössner bei den Theatern. Bild: Privatarchiv

Bereuen Sie das schlechte Timing?

Nein. Ich habe nie die grosse Karriere angestrebt. Kurz nach der Geburt meines Sohnes boten mir die versammelten Frankfurter Agenten Hamburg, Wien und Berlin an, sie hatten an allen drei Häusern Angebote für mich. Aber ich hatte ein drei Monate altes Baby, das mir wichtiger war als alle Theater. Ausserdem hatte ich Schiss vor diesen grossen Häusern.

Sie sind doch eine selbstbewusste Frau.

Nein, gar nicht.

Sie wirken aber sehr souverän.

Das wirkt jetzt im Alter so. Tief drin, und gerade im Beruf, war ich voller Komplexe. Eigentlich heute noch, ich habe dauernd Angst, der Sache nicht gerecht zu werden.

Vor 50 Jahren spielten Sie in Bern ihre erste Premiere. Welches war Ihr erstes Stück?

Am 20. Oktober 1968 spielten wir «Kabale und Liebe». Ich kann mir das Datum so gut merken, weil es der Tag war, an dem Aristoteles Onassis Jackie Kennedy heiratete – und damit Maria Callas den grössten Kummer ihres Lebens bereitet hat. Ich hatte immer so Mitleid mit ihr deswegen.

Heidi Maria Glössner in einer ihrer ersten Rollen, in der Produktion «Wie es euch gefällt». Bild: Privatarchiv

Litten Sie je selbst unter Liebeskummer?

Natürlich war da der Abschied von meinem Freund Giovanni vor 5 Jahren, der verstarb. Wir führten 23 Jahre lang eine Fernbeziehung. Den schlimmsten Kummer wegen gebrochenen Herzens erlebte ich ebenfalls hier in Bern. Es war eine grauenhafte Zeit. Ich hatte den Mut nicht, hier die Brücke hinunterzuspringen. Innerlich hatte ich mich längst von dem Mann verabschiedet. Aber die Tatsache, dass er dann mich verliess, hat mich aus der Bahn geworfen. Später war ich froh, dass ich das auch erlebt hatte. Denn ich habe das oft genug den Männern angetan.

Echt?

Ja, wenn man immer die ist, die davonläuft, dann weiss man nicht, was der andere erleidet.

Hatten Sie diesen Freiheitsdrang immer?

Ja. Ich wollte eigentlich auch nicht heiraten.

Weshalb?

Der Alltag ist das Schwierigste in einer Beziehung, und er tötet.

Der Streit um Kleinigkeiten?

Ja! Und die Gewohnheiten des andern, die man annehmen muss.

Sie brauchen Distanz?

Auch wenn man in derselben Stadt wohnt und sich zum Kaffee verabredet, ist jedes Treffen eine kleine Feierstunde.

Vor 50 Jahren war auch 1968, waren sich auch eine 68erin?

Nein, nicht wirklich. Mich und meinen Freundeskreis interessierten weniger die Studentenunruhen, sondern der Prager Frühling und seine Niederschlagung, das war das grosse Thema. Natürlich fand ich gut, dass gewisse Fesseln gesprengt wurden. Aber die flüchtenden tschechischen Schriftsteller waren uns Theaterleuten einfach näher als die Studenten.

Werden die Rollen besser oder schlechter mit dem Alter?

Als junge Frau hat man viele Rollen, mit denen man dem Publikum ins Herz spielt, ich habe viele lustige, fröhliche Frauen gespielt. Später spielt man kontroverse Figuren oder die Böse. Die Rollen sind spannender als die des hübschen jungen Meitli, aber mit den jungen Meitli kann man vielleicht mehr Wirkung erzielen.

Welche Rolle ist Ihnen am meisten ans Herz gewachsen?

Die Maria Callas in «Meisterklasse», 1997 und 2010 im Stadttheater. Es gab Begeisterungsstürme. Als bei der zweiten Produktion eine Kritikerin im «Bund» das Stück verriss, protestierten die Zuschauer. Ich erhielt etliche Briefe und Anrufe.

Wieder Callas!

Die Leidenschaft von Callas, verbunden mit ihrem tragischen Schicksal, fasziniert mich. «Jeder Tag, der vorbei ist, ist Gott sei Dank ein Tag weniger», sagte sie einmal zu Giuseppe di Stefano. Die Todessehnsucht in ihrer Einsamkeit hat mich tief berührt.

«Unser Leben ist doch weitgehend bestimmt durch eine gewisse Erotik zwischen den Geschlechtern»: Heidi Maria Glössner zur #MeToo-Debatte. Bild. Christian Pfander

Sie lieben das Drama.

Aber ich mag auch die leichten Stoffe. Und Musicals!

Beneiden Sie manchmal die männlichen Kollegen für ihre Rollen?

Gute Frage, das habe ich mir in meinem Leben noch nie überlegt. Vielleicht weil ich so gerne Frau bin. In jungen Jahren habe ich viele androgyne Rollen gespielt, auch Hosenrollen. Da haben sich immer die schwulen Männer in mich verliebt, das war lustig. Aber ich beneide die Männer um gar nichts. Sie tun mir eher ein bisschen Leid in letzter Zeit.

Warum denn?

Ich finde die #MeToo-Debatte gut. Ich hatte auch so ein Erlebnis. Doch wenn in den USA ein Senator zurücktreten muss, weil er einer Journalistin spontan einen kleinen Kuss gegeben hat, weil die ihm gefallen hat… ach! Unser Leben ist doch weitgehend bestimmt durch eine gewisse Erotik zwischen den Geschlechtern. Wenn das ganze Spiel des Flirtens jetzt so kontrolliert werden muss, ist das doch furchtbar. Für mich war das immer das Salz des Daseins. Grosse Missstände müssen auf den Tisch. Aber wenn keine Umarmung mehr sein darf, ist das einfach nur traurig.

Erzählen Sie von Ihrem #MeToo-Erlebnis.

Das war zu Beginn meiner Karriere in Deutschland. Ein Oberspielleiter in Norddeutschland wollte mich unbedingt, ich aber ihn nicht, schon gar nicht wollte ich etwas Erotisches. Da verlangte er, dass ich in «Magic Afternoon» nackt spiele. Ich weigerte mich, weil das so nicht im Stück stand und der Geschichte nicht diente. Ich sehe ihn noch, wie er sich auf das Bett des Bühnenbilds schwang und sagte: «Ich bringe dich schon noch dahin, wo ich dich haben möchte!»

Und dann?

Im Stück gab es eine Liebesszene zwischen meinem Bühnenpartner und mir, die durch das Geräusch eines heranfahrenden Autos unterbrochen wurde, weil Freunde unerwartet zu Besuch kamen. Bei der Premiere kam das Geräusch einfach nicht. Der Kollege fing an mich auszuziehen und machte Sachen, die wir nie geprobt hatten. Ich wehrte mich, dann prügelten wir uns auf der Bühne. Er schubste mich auf einen Stuhl, und ich flog samt Stuhl durch die Kulissentüre. Das Publikum applaudierte heftig, es meinte, es sei ein Stunt.

Was machten Sie dann?

Ich spielte fertig, ging aber zum Applaus nicht auf die Bühne und weigerte mich danach, das Stück wieder zu spielen. Ich fand heraus, dass der Oberspielleiter den Tontechniker gehindert hatte, das Geräusch einzuspielen. Mein Bühnenpartner war eingeweiht. Ich ging zum Bühnenschiedsgericht nach Hamburg. Das Fazit? Ich müsse weiterspielen, bis das Urteil gefällt sei! Ich weigerte mich. Eine Gastschauspielerin übernahm dann die Rolle.

Das ist gleich ein mehrfacher Übergriff. An der Premiere!

Die wollten schauen, wie ich in der Situation unter Druck reagiere. Das war eben auch eine Folge von 68. Plötzlich gab es viel nackte Haut auf der Bühne.

Heidi Maria Glössners Rezept für gutes Altern ist, offenzubleiben. Und Wein. Bild: Christian Pfander

Mit dem Film «Die Herbstzeitlosen» wurden Sie im Frühherbst Ihrer Karriere zum Promi.

Ich war vor ein paar Jahren in Lugano und wurde da innerhalb von einer halben Stunde fünfmal angesprochen. Wahrscheinlich lief mal wieder eine Wiederholung im Fernsehen, aber ich habe schon gestaunt. Als Theaterschauspielerin kennen einen vielleicht die Abonnenten – in der Stadt, in der man spielt.

Geniessen Sie das Promileben?

Es bedeutet mir nicht viel. Zum Glück sprechen einen in der Schweiz nur jene Leute an, die einen nett finden. Das sind sehr liebenswürdige Begegnungen. Zum Teil machen mir sehr junge Menschen Komplimente, das rührt mich dann sehr. Lästig ist es nie, so bekannt bin ich dann auch wieder nicht.

Sie sagten einmal, das Rezept für gutes Altern sei: viel Rotwein trinken. Bleiben Sie dabei?

Haha, das war ein Scherz! Aber es stimmt, ich trinke gerne ein Glas Wein zum Essen, dann schmeckts mir besser! Wichtig beim Altern ist es, offenzubleiben. Viele Leute ziehen Scheuklappen an und laufen mit gesenktem Blick durchs Leben. Wach und neugierig zu bleiben, ist das Geheimnis – das Schauen nicht zu verlernen, es gibt jeden Tag Schönes zu entdecken. Neben all dem Schlimmen, mit dem wir zwangsläufig konfrontiert werden.

Heidi Maria Glössner live: Samstag, 18 Uhr, Lesung, Robert Walsers Briefe, Zentrum Paul Klee, Bern. Ab 20.12. Schauspiel «Das Missverständnis», Vidmar1 , Liebefeld. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)