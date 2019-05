Am besten würde man die Augen schliessen

Er darf sich für die Oper, die in Bern in einem Kunstatelier ihren kruden Lauf nimmt, viele Freiheiten nehmen. Das Resultat ist symbolisch überladenes Regietheater. Mit Engels’ unfreiwillig komischem Laienschauspiel verabschiedet sich Konzert Theater Bern denkbar schlecht in die Sommerpause.

Freie Nacht, langer Abend

Während am Samstag YB-Fans Freinacht feiern, müssen sich die Premierengäste im Stadttheater in Bern einen langen Abend durch ein wirres Regiekonzept quälen. Die Talsohle im Musiktheater schmerzt umso mehr, weil das Berner Symphonieorchester unter der Leitung von Kevin John Edusei Wagners Wucht zur Vollendung treibt und weil sich die Sängerriege in Topform befindet.

Im ersten von drei Aufzügen spannt Regisseur Ludger Engels den Bogen noch konzis und überzeugt mit authentischen Protagonisten. Für Rätsel sorgen einzig die herumgeisternden Damen.

Die Erklärung für die seltsamen Gestalten liefert Dramaturgin Katja Bury im Programmheft. Wagners Libretto stützt sich auf eine keltische Sage. Die Geschichte geht so: Isolde und ihre Magd Brangäne befinden sich auf der Überfahrt von Irland nach Kornwall. Die Holde aus dem Norden ist ein Friedenspfand für König Marke.

Dumm nur, hat sich Isolde in den Mörder ihres Verlobten verliebt – das ist Markes Zögling Tristan. Für die neu entflammte Kernschmelze sorgt Brangäne, die anstelle eines Todes- einen Liebestrank kredenzt. Von Tristans Freund Kurwenal kommt Zuspruch, von Markes Einflüsterer Melot der Dolchstoss, der Isoldes Liebestod heraufbeschwört.

Im ersten Bild herrscht noch Ruhe vor dem Kreativsturm. Alles wird gut, denken geneigte Opernfreunde, bevor sie in die erste von zwei Pausen geschickt werden. Beim zweiten Break sind die Gesichter länger und der Unmut sichtbar. War Engels nicht der Regisseur, der in Bern Richard Strauss’ «Salome» in den Schlamm setzte und den Chor in Verdis «Macbeth» mit Teddybären auf dem Kopf in einen Glaskasten zwängte?