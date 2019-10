Teenie-Alarm bei den Galliern

Man sieht dann diese Figuren zum Beispiel ganz teenielike in Obelix’ Steinbruch herumhängen. Mal schwatzen die Jungs einem Wächter einen Fingerhut voll Zaubertrank ab. Und Adrenaline, die es ablehnt, ein Kleid zu tragen, blüht auf dem Piratenschiff so richtig auf, wenn sie dem gallischen Verräter ihren einengenden Halsring an den Kopf werfen darf. Asterix bleibt bloss zu bemerken: «Was das Rumkommandieren betrifft … ist sie eine echte Vercingetorix.»

«Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems!»Teenager Selfix zu Obelix

Und Obelix? Der muss sich auf Asterix’ Geheiss («Du bist der Jugendlichere von uns beiden») mit den Teenagern anfreunden und kriegt dabei bös auf den Helm. Ihm werden gleich als Erstes exzessiver Wildschweinkonsum und Fettleibigkeit vorgeworfen – gipfelnd in der Beleidigung: «Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems!» Unschwer zu verstehen, dass sich der dergestalt aus der Fassung Gebrachte umgehend nach seinen klassischen «Auslandeinsätzen» zurücksehnt, wo man bekanntlich lokale Spezialitäten zu probieren pflege.

Lässt sich von Teenagern provozieren: Hinkelsteinlieferant Obelix. Foto: © 2019 Les Éditions Albert René

Diese Ironisierung, die Szenarist Ferri hier in eigener Sache betreibt, steht dem jüngsten Band gut an. Dass «Die Tochter des Vercingetorix» weniger Kulturvermittlung und Völkerkunde bietet als frühere Alben – geschenkt. Dafür werden hier treffsichere Hiebe in Richtung Verschwendungsgesellschaft und Chauvinismus inklusive übersteigerter Männlichkeit und Kriegsbegeisterung verteilt.

Ein sattes Bankett an Aufmüpfigkeiten

Vor allem aber stimmt in «Die Tochter des Vercingetorix» endlich der Tonfall wieder. Der Comic braucht da keine Greta-Thunberg-Galionsfigur (wie im Vorfeld zu befürchten war), sondern liefert einfach ein sattes Bankett an Aufmüpfigkeiten und Running Gags. Höchstens die etwas sinnfreie Beatles-Referenz in Person eines Blumen-transportierenden Letitbitix hätte man bleiben lassen können.

Unterm Strich bleibt die Erkenntnis: «Die Tochter des Vercingetorix» ist eines der launigsten und besten Asterix-Abenteuer seit vier Jahrzehnten. Den Spass, den die Macher bei der Arbeit hatten, kann man aus jeder Seite herauslesen. Das müssten in diesem Fall sogar die strengsten Asterix-Puristen zugeben.

Jean-Yves Ferri, Didier Conrad: Die Tochter des Vercingetorix. Egmont Ehapa Media, Berlin 2019, 48 S., ca. 13 Fr. (Softcover)