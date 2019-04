Weisse Sänger erklären sich zu Afroamerikanern

Schwer zu sagen, seit wann sich die 15 weissen Sängerinnen und Sänger als Afroamerikaner fühlen, sie spielen das Ganze ja schon seit über einem Jahr. Am 27. Januar 2018 hatte «Porgy and Bess» an der Ungarischen Staatsoper in Budapest Premiere. George Gershwin hatte selbst verfügt, dass seine Oper über das Leben von Afroamerikanern in den USA um 1870 ausschliesslich von Schwarzen gespielt werden darf. Zu seinen Lebzeiten hat er Regisseuren, die angeboten hatten, weisse Darsteller schwarz zu schminken, verboten, das Werk aufzuführen.