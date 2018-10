Verrückt nach Spitzen

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gingen den Bürgern von Gent die Dienstmädchen aus. Die Spitzenproduktion war für die Frauen einträglicher geworden als der Hausdienst. Nadel und Faden standen sozusagen am Anfang ihrer Emanzipation. «Spitzen revolutionierten nicht nur die Mode der Eliten, sondern auch das Leben von zigtausend Frauen, die sie ab 1500 produzierten», sagt Barbara Karl. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung «Spitzen der Gesellschaft» im Textilmuseum St. Gallen, die die Ent­wicklung der Spitze von ihren Anfängen bis Ende des 18. Jahrhunderts zeigt. Rund 160 historische Textilien verschiedener Epochen und Macharten werden präsentiert, von Punto-Vene­-zia-Klöppelspitzen bis zum Point de France.

Wir sehen: ein Schultertuch aus Italien, um 1700. Eine Haubenverzierung aus Brüssel oder Alençon, um 1735. Ein Krawattenende aus Frankreich oder ­Venedig, um 1690. Ein Altartuch aus England, erstes Viertel des 17. Jahrhunderts. Eine Borte aus Orne, hundert Jahre später. Alles wunderbare Kunstwerke aus Garn. Exquisit ist die Spitzensammlung des St. Galler Textilmuseums. Fabrikanten wie Leopold Iklé hatten sie angelegt, um sich in die Tradition des Luxus und der Moden zu stellen. Nach Vorbildern der historischen Textilien wurden die St. Galler Spitzen gefertigt. Ganz gewöhnliche Menschen konnten nun tragen, was früher dem Adel vorbehalten war. Man nennt das Demokratisierung der Mode.

Accessoire der Mächtigen

Lange war sie eher hierarchisch verfasst. Die Kleiderordnung verbot im 16. Jahrhundert den niedrigen Ständen das Tragen von Spitzen. Der feine Stoff, der wie aus Luft gewirkt scheint, war das unerlässliche Accessoire der Mächtigen, von Königinnen und Fürsten, von Kirchenmännern und Äbtissinnen (und auch von ihren Kindern). Auch leisten konnten sich die Spitzenware nur wenige, ihr Wert wurde, wie Diamanten, in Karat gemessen.

Was ausserordentlich ist an dieser Geschichte: Die Herstellung und manchmal auch der Vertrieb lag in den Händen von Frauen. Sie haben die Spitzen in einer Zeit erfunden, als der Luxusmarkt von Stoffimporten aus Asien dominiert wurde – die Seide kam aus China. Frauen hätten, so sagt Barbara Karl, zum «Rise of the West» beigetragen, auf ihre Innovationen gehe der Aufstieg der protoindustriellen Produktion zurück. Die Männer brüsteten sich mit ihren Spitzen an den Hemden, die Frauen verdienten damit ihren Lebensunterhalt.

Nicht zu unterschätzen ist der ökonomische Faktor der Spitzenfabrikation. Zentren wie Venedig oder Florenz lebten zum grossen Teil von dieser Luxusindustrie. Das Kleid für Isabella von Parma kostete um 1760 die ungeheure Summe von 120'000 Gulden, 1800 Spitzenhandwerkerinnen haben dafür mehr als 20 Monate gearbeitet. Dieses Personal musste zuerst ausgebildet werden, in Italien wurden für Mädchen extra Institute eingerichtet. Sie lernten dort das Handwerk, aber auch schreiben und lesen. Ab und zu liessen sich sogar Prostituierte für die Spitzenproduktion umschulen.

«Die Leidenschaft für Ausschmückungen sorgte dafür, dass die Spitzen immer erlesenere Formen annahmen, sie wurden zu einem heiss begehrten Luxusobjekt, es gab kein Stück Stoff, das nicht eine kleine Stickerei zeigte», heisst es in der Ausstellung. Ein It-Girl der Zeit wie Bianca Cappello aus Venedig konnte die Mode prägen, ihr spitzenbesetzter Ausschnitt machte in Florenz Furore.

Spitzen unter der Rüstung

Da wollte sich der französische Adel nicht zurückhalten, er gab in Italien viel Geld für Spitzen aus. Finanzminister Colbert hatte etwas gegen diesen Geld­abfluss, er regte die Gründung eigener Spitzenmanufakturen in Frankreich an. Mit der Zeit wurde der Gros Point de Venise durch den Point de France abgelöst. Frankreich war nun eine Spitzenmacht, und Ludwig XIV., der Sonnenkönig, zeigte sich als ihr bester Werbeträger. «Er zögerte nicht, seine ganze Person mit unzähligen Spitzenartikeln zu bedecken, und revolutionierte zugleich das Bild vom Krieger­könig», heisst es im Katalog zur Ausstellung. Die Männer fanden es sehr chic, zu ihren Rüstungen auch ein Spitzenstrumpfband zu tragen.

Bis die Französische Revolution die Spitzenmänner frass. Weg waren die Farben und die frivolen Accessoires ihrer Garderobe. Im 19. Jahrhundert übernahmen Stickmaschinen, die von Männern bedient wurden, die (Hand-)Arbeit der Frauen. Aus der Spitze wurde ein Massenprodukt. Heute kostet bei H&M ein Spitzenkleid mit V-Ausschnitt 99.95 Franken.

Bis 10. Februar 2019 (Tages-Anzeiger)