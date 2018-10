Regale füllen statt Mathematik büffeln

Kinderarbeit? Das wäre die Lösung! – postuliert der bekannte Zürcher Psychotherapeut Allan Guggenbühl im neuen Buch «Für mein Kind nur das Beste». «Ab neun Jahren einen Tag pro Woche Zeitung austragen» statt die Schule besuchen, schlägt er vor. Und dies über Monate. Mit «zwölf soll sich das Arbeitsfeld erweitern» und ein bis zwei Schul­tage okkupieren. «Das können Lagerarbeiten, Arbeit auf dem Feld oder kleinere kauf­männische Arbeiten sein, die Mitarbeit in einem Laden beim Nachfüllen von Gestellen, an der Kasse, Reinigungsdienste oder Beratungen. Auch Restaurants bieten eine Fülle von Arbeiten.»

Der Lohn müsste «nicht dem Niveau der Erwachsenen entsprechen, aber sollte aus Sicht der Kinder substanziell» sein. Auch abgesehen davon, dass Lohndumping-Detektive und alle, die sich für ungelernte Arbeitslose einsetzen, ein neues Heer an Billigkräften wohl nicht begrüssen, kommen da Zweifel auf. Guggenbühl will weg von der geschützten Werkstatt des bezahlten Ämtli in der Familie, von der «pädagogischen Sandkastenübung» im «Wartesaal» Schule, vom Pseudoeinsatz Schnupperlehre – um Kindern wirkliche Verantwortung, echte Wirksamkeit in der Erwachsenenwelt zu verschaffen. Inklusion statt hohle Imitation.

Das Ende der Freiheit

Guter Ansatz. Doch die Vorstellung, wie Neunjährige, unter dem Druck des Zeitungsverträgerjobs, durch den hektischen Verkehr von Briefkasten zu Briefkasten hechten, oder Zwölfjährige die keineswegs samtbehandschuhte Arbeitswelt heutiger Discounter erleben, schockt erst mal. Und in der sechsten Primarschulklasse, wo die Weichen für die Schulkarriere gestellt werden, oder gar in der ersten Gymnasialklasse (mit strenger Probezeit!) mehrere Wochen am Stück jeweils zwei volle Schul­tage etwa mit dem Füllen von ­Ladenregalen zu verbringen, ist unmöglich. Da bräuchte es einen völligen Systemumbau.

Genau dafür plädiert der Direktor des Instituts für Konfliktmanagement im Buch mit dem Untertitel: «Wie wir unseren Kindern die Kindheit rauben». Für ihn sind die Räuber nicht jene Stunden, in denen sich der Kinderkörper über einen Kar­toffelacker beugt, sondern vor ­allem der Lehrplan 21 mit dem Fokus auf selbst organisiertes Lernen – eine frustrierende Mogelpackung für die Kids und die Abmeldung des Vollblutlehrers – und auf den «Kompetenzen»-Erwerb, dokumentiert in ausufernder Lernberichtsbürokratie. Das Bildungssystem deutet Guggenbühl als Ausdruck gesellschaftlicher Fehlentwicklung.

Seine Symptomsammlung denunziert die Vollkasko-Mentalität. Die Kinder spielten nicht mehr unbehütet draussen; das Handy reiche für den Kontakt mit den Peers, das Mama-Taxi für den Schulweg. Schaukeln und Rutschen auf Spielplätzen seien kleinkindgerecht abgesichert, die Kinder dort dauerkontrolliert. Freizeit sei straff durchorganisiert, Streiche würden sofort als Delikte kriminalisiert oder als Störung pathologisiert.

Denn die überalterte Gesellschaft richte sich nach den Maximen Sicherheit, Kontrolle, Gesundheit. Die kreativ-risikofreudigen Kinder müssten, als «Bestandteil des Selbstverwirklichungsplans der Eltern», dieser Richtschnur folgen. Die Familie habe sich von der «Überlebensgemeinschaft» zur «Erlebnisgemeinschaft» entwickelt. Da sei der Wunsch nach konfliktfreier Quality Time – auch wegen der verbreiteten Fremdbetreuung – übermächtig.

Die Alten gegen die Jungen

Es «droht die Gefahr» (eine inflationär gebrauchte Formulierung), dass Kinder und Eltern in die «Empathiefalle» rutschen, die dunklen Beweggründe, «Schattenmotive», bei sich und beim Gegenüber nicht erkennen. Diese treiben, so Guggenbühl, auch die Lehrpersonen an, die selten zu kritischer Selbstreflexion fähig seien und stets auf die Schülerdefizite verwiesen. Die Lehrer würden zu Agenten eines Systems, das den Nachwuchs infantilisiere, im Fall der Universität bis ins fünfte Lebensjahrzehnt. «Die Gefahr droht, dass die Ausbildungsinstitution zum Instrument mutiert, das die Jungen auf die eigenen ideologischen Positionen trimmt.» Dass sie Roboter heranzüchtet.

«Education permanente»? Die 30- bis 60-jährigen Politiker, ­Erziehungswissenschaftler, Verbandsvertreter forderten endlos Weiterbildungen, hielten aus Eigennutz «die Latten für den Berufseinstieg so hoch wie möglich». Die versteckte Politik der Unterdrückung beginne mit dem unrealistischen Kompetenzenkatalog des Lehrplans 21. Besonders stossend findet Guggenbühl, dass die promotionsrelevanten «Sozialkompetenzen» nicht als Ideal, sondern als Must daherkommen: Kein Erwachsener verhalte sich je derart perfekt.

Tatsächlich legt der Therapeut den Finger in die Wunde des ­hiesigen Bildungssystems: die Defizitorientierung. Diese fatale Schwäche basiert freilich nicht auf dem neuen Lehrplan. Und ja, unbeaufsichtigtes Spiel gibts ­weniger – aber kaum aus «Schattenmotiven». Guggenbühl neigt dazu, die positiven Seiten und die Vielfalt gegenwärtiger Trends zu unterschätzen, die Vergangenheit zu verklären.

Die psychoanalytische, mythologisch aufgebrezelte Aufladung der Thesen überzeugt eher nicht. Und die aus vielen schlichten Anekdoten gestrickten Argumente häufen Stereotyp auf Stereotyp. Schade bei dem Band, der Wichtiges tüpft und couragiert das System infrage stellt.

