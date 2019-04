Im Tempel des Kolonialismus

Denn sollten nicht angesichts der massenhaften Morde im Kongo die Wände des renovierten Museums allesamt rot angemalt werden? Müssten nicht irgendwo die enormen Gewinne bilanziert werden, die der Raubbau in Zentralafrika in Belgien anhäufte, und zwar nicht nur in Zahlen, sondern in einer symbolischen Form, mit der die Riesengewinne für die Besucher erlebbar würden? Was ist mit der Verantwortung der belgischen Unternehmen und Familien, die durch den Raubbau im Kongo steinreich wurden und heute noch über grosse Sammlungen von Artefakten verfügen?

Mit Didier Claes stehen wir in der Schatzkammer des Museums, einer Wechselausstellung mit dem Titel «Unvergleichliche Kunst». Hier steht das kongolesische Weltkulturerbe; hier sind Hunderte von hinreissenden Masken und Skulpturen, meist aus Holz gefertigt, in Vitrinen ausgestellt. «Das sind die Meisterwerke», sagt Claes, dessen Augen vor Begeisterung leuchten. «Die Präsentation erinnert hier freilich noch stark an die Zeiten vor der Renovation. Aber dieser Saal ist sehr wichtig für die Sammler und Kunsthändler.»

Museale Amnesie

Trotz vieler Neuerungen findet im Africa-Museum keine radikale historische Neubewertung des belgischen Engagements im Kongo statt, wie man sie in Zeiten der Dekolonisierung erwartet. Immerhin versichert Gryseels, dass man die Provenienzforschung verstärkt habe. Auch will man künftig Mitarbeiter kongolesischer Herkunft einstellen – bis jetzt gibt es keine – und auf Restitutionsanfragen schnell und unkompliziert reagieren.

Im renovierten Gebäude fallen einem die idyllischen Landschaftspanoramen auf, die einen Eindruck von der Schönheit des Kongos vermitteln. An den Wänden sehen wir riesige, historische Karten des belgischen Kolonialreichs. Und plötzlich befinden wir uns in einem akribisch restaurierten Krokodilsaal aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, der wie eine Zeitkapsel wirkt. Schliesslich bleiben wir in der grossen Ruhmeshalle – staunend ob so viel Geschichtsvergessenheit – vor überlebensgrossen, weissen und schwarzen Statuen stehen, die im Stil der historistischen Plastik von der Überlegenheit einer vergeistigten weissen Rasse über die primitiven Schwarzen berichten.

Den Höhepunkt der musealen Amnesie bildet aber jene Aussenwand am Museum, wo mit einer riesigen Marmortafel der 1508 Belgier gedacht wird, die im Kongo zu Tode kamen. Was für eine verkehrte Welt! Statt an die Millionen Schwarzer zu erinnern, musste diese Tafel aus Gründen des Denkmalschutzes erhalten und renoviert werden. Gryseels suchte nach einem Kontrapunkt und bat den kongolesischen Künstler Freddy Tsimba um eine künstlerische Intervention. Dieser stellt, wie um den Wahnsinn noch spürbarer zu machen, sieben menschliche Bronzefiguren an die Wand vor die Gedenktafel, die an die Kongolesen erinnern sollen, die im Menschenzoo in Tervuren während der Brüsseler Weltausstellung 1898 verstarben.

«Die Geschichte, die Belgien und der Kongo teilen, ist eine Geschichte der Schmerzen», sagt Claes. «Belgien hat sich entschlossen, das Museum Tervuren zu renovieren, damit es Hüter der Erinnerungen werden kann. Ich finde das gut. Wenn man das Museum auslöscht, verliert man auch die Erinnerung. Freilich möchte ich anmerken: Im Grunde genommen müsste es nicht Africa-Museum heissen, sondern Kongo-Museum, denn 95 Prozent der Objekte stammen aus dem Kongo.»