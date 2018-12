Familie mit mindestens 43 Kindern

Noch vor einem Jahr wäre Martijn auf der Strasse an ihnen vorbeigegangen, ohne Gruss. Fremde waren sie. Heute sitzt er mit fünf seiner Geschwister in einem Restaurant in Den Haag, weil man da beim Essen aufs Meer schauen kann und sie das Meer so mögen. Die Kellnerin kommt und fragt: «Sind Sie vollständig?» «Nein», sagt eine Schwester, «es fehlen 37 Leute.» Alle lachen. Die Kellnerin schaut verdattert, weil sie den Witz nicht verstanden hat. Eigentlich ist es ja auch kein Witz: Martijn, Sanne, Antje*, Frederik*, Laura* und Marsha haben 37 weitere Halbbrüder und Halbschwestern.