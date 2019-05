«Erasmus für alle»

Die Gelbwesten und die Nationalisten lassen den Verdacht aufkommen, sie wollten alles gegen die Wand fahren, damit sich fundamental etwas ändert.

Sicherlich. Ich versuche, die Wut der «gilets jaunes» ernst zu nehmen – wie auch die populistischen Bewegungen. Man kann sich nicht damit begnügen, sie als Faschisten oder Nationalisten abzukanzeln. Das funktioniert nicht mehr. Was ich zu verstehen versuche, ist die darunterliegende Dynamik: In Italien war es vor zehn Jahren noch unvorstellbar, dass ein Führer der separatistischen Lega Nord im Süden Italiens ein Dorf besucht und sich dort – wie heute mit Salvini – die Hälfte der Bevölkerung auf den öffentlichen Plätzen zusammenfindet, um ihn anzufassen, zu hören und zu spüren. Bedeutet dies, dass die alle Faschisten sind? Nein, Salvini verkörpert vielmehr ein politisches Versprechen, das die Linke nicht mehr erhebt.

Was für ein Versprechen?

Es entspricht ziemlich genau dem Brexit-Slogan «Take back control». Verbunden damit ist das Versprechen, das Schicksal eines Landes liege in den Händen eines Volkes, also wenn Brüssel oder der Markt etwas verlangt, dann kann ich Nein sagen, weil wir ein Volk sind, das sein Schicksal meistert. Und das ist genau das, was Salvini tut: Er macht Politik in einem noblen Sinn. Es ist schrecklich, das zu sagen, weil ich alles ablehne, was Salvini tut. Aber es gibt bei ihm eine Rückkehr zum Ursprung der Politik, an dem ein Kollektiv oder ein Volk steht, das sich seiner Bestimmung, seiner Zukunft annimmt. Das ist das, was die Linke nun auch erreichen sollte: Sie sollte auf die grundlegenden Fragen antworten – und ein Angebot machen, das ebenso kohärent und tief greifend ist wie dasjenige der Nationalisten.

Wie soll das gelingen?

Indem wir die soziale Frage mit der ökologischen verheiraten. Ich glaube nicht, dass es für zwei Parteien, also für eine grüne und eine sozialliberale, Platz hat. Ja, es gibt keine Legitimation für die Sozialdemokratie, die sich nicht mit der ökologischen Frage beschäftigt. Das Bewusstsein, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, die ökologische Katastrophe abzuwenden, erlaubt uns auch die gewünschte Konkretisierung des europäischen Projekts, das für viele zu abstrakt wurde.

Rechte werden das Migrationsthema weiter bewirtschaften.

Klar, es gab 2015 einen Höhepunkt bei den Migranten, der mit dem Syrienkrieg zusammenfiel. Heute hat sich die Lage beruhigt. Und ich glaube, dass sich selbst mehrere Millionen Migranten perfekt integrieren lassen, wenn wir ein europäisches Asylregime schaffen, das verhindert, dass die ganze Last bei Italien oder Griechenland liegt. Macron hat in seinem Wahlkampf versprochen, den Humanismus zu erneuern. Aber stattdessen hat er Panik ausgelöst und eine repressive Politik ermöglicht. Ich habe Zöllner besucht, die mir gesagt haben, dass ihr Fokus inzwischen voll und ganz auf der Jagd nach Migranten liege statt auf der Kontrolle von Waren. Es wird auch immer wieder gesagt, die Mehrheit der Franzosen sei gegen die Öffnung der Tür für Flüchtlinge. Tatsächlich gab es aber Hunderte und Tausende, die in Frankreich ihre Tür geöffnet haben, als 2015 der sogenannte Flüchtlingsstrom einsetzte – im Sinne des Humanismus. Von denen spricht niemand.

Bei gewissen Quartieren in Paris fragt man sich, ob die Integration geklappt hat.

Selbstverständlich gibt es diese Quartiere, in denen 80 Prozent Muslime leben. Wir sprechen heute so viel von Globalisierung, man müsse flexibel und mobil sein. Aber de facto ist es so, dass ein Jugendlicher in Paris sein Leben lang nichts mit einem Alterskollegen in der Picardie zu tun hat, obwohl die beiden nur zwei Autostunden auseinander leben. Um diese Ghettoisierung aufzubrechen, bin ich für einen universellen Zivildienst!