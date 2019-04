Diese Zeichnung löst weltweit Emotionen aus

Im Internet wurde das Bild mehr als 400'000 Mal geteilt. Die Bleistiftzeichnung stammt von der ecuadorianischen Architektin und Illustratorin Cristina Correa.

Die 38-Jährige fertigte die Skizze in ihrem Atelier in der Hafenstadt Guayaquil an, als sie im Fernsehen die Bilder von dem Brand in Notre-Dame sah, wie sie der Nachrichtenagentur AFP erzählt. «Mir ist sofort die Szene aus dem Disney-Film in den Kopf gekommen», sagt Correa. In dem Film von 1996 umarmt der Glöckner Quasimodo seine geliebte Esmeralda.

???????????????? pray for France ???????? pic.twitter.com/TybXWPfBDy — Neymar Jr (@neymarjr) April 15, 2019

Die Architektin sagt, sie habe mit der Zeichnung den «Schmerz» über die Zerstörung der gotischen Kathedrale ausdrücken wollen – «dieses Gefühl, sich an etwas zu klammern und nicht zu wissen, ob es unwiederbringlich verloren ist».

Correa hat nach eigenen Worten eine persönliche Beziehung zu Notre-Dame: Vor rund zehn Jahren besuchte sie die Kathedrale mit ihren Eltern in Paris. Sie erfuhr am Montagabend durch Freunde von dem Brand und veröffentlichte ihre Zeichnung daraufhin auf dem Foto-Netzwerk Instagram.