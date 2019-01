Wie sehr haben Sie sich auf dieses Interview gefreut?

Auf einer Skala von eins bis «Ich habe im Lotto gewonnen»: fünf. Warum fragen Sie?

Weil Sie einmal sagten, Sie seien mediengeil.

Ich bin ein Bühnentier und geniesse den Austausch mit dem Publikum. Abseits der Bühne aber brauche ich das Rampenlicht nicht. «Mediengeil» bezog sich auf mein gleichnamiges Programm, in dem ich etwa über unsere Abhängigkeit von sozialen Medien rede. Das Handy ist oft das Letzte, was wir abends streicheln, und das Erste, was wir morgens mit einem unsanften Fingerdruck zum Verstummen bringen.