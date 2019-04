Böser Hase, lass’ Gnade walten

Solche seltsamen Figuren fanden sich im Mittelalter an den Rändern von Manuskripten, als sogenannte Marginalien, aber auch an den Fassaden der Kirchen. An der Aussenwand des Kaiserdoms von Königsluttern etwa sieht man zwei riesige Hasen, die einen Jäger knebeln.

Bilder dieser Art irritierten bereits Zeitgenossen. Bernhard von Clairvaux, Godfather der Zisterzienser, donnerte in seinen «Apologia ad Guillelmum», solche Darstellungen seien «lächerliche Monstrositäten» – und schob zur Sicherheit gleich das klassische Buchhalterargument nach: «Bei Gott! Wenn man sich der Albernheit schon nicht schämt, warum reuen dann nicht die Kosten?»

Französisches Manuskript aus dem 13. Jahrhundert.

Eine Marginalie gibt heute, knapp 900 Jahre nach Bernhard von Clairvaux, noch immer zu reden. Die Kultur-Website Openculture.com, bekannt für abseitige Grabungen in geisteswissenschaftlichen Gefilden, lancierte pünktlich zu Ostern die Debatte neu. Sinniger Titel: «Killer Rabbits in Medieval Manuscripts: Why So Many Drawings in the Margins Depict Bunnies Going Bad». Böse Hasen finden sich in diversen Büchern, die zwischen 1100 und 1400 entstanden. Was hat es damit auf sich? Dazu gibt es Hypothesen – aber bis heute keine klare Antwort.

Vielleicht ist ja alles ganz simpel, und ein paar Mönche oder Buchmaler hatten schlicht ihren Spass. Beim Malen der «Drolerien» dürften sie grössere Freiheiten genossen haben als in ihrem Hauptjob, der im Kopieren religiöser Standardwerke bestand. Der Textrand war jener Bereich, an denen sie die Griffel lockerer handhaben, probehalber auch mal eine spassige Majuskel oder Zeichnung hinkritzeln konnten. Da konnte auch der «sprichwörtlich feige Hase», so die Mittelalterforscherin Christine Jakobi-Mirwald, flugs zum brutalen Haudegen mutieren.

Französisches Manuskript aus dem 13. Jahrhundert.

Und auch wenn solche Spielereien mit verkehrten Welten einem Bernhard von Clairvaux missfielen – in den mittelalterlichen Manuskripten waren sie gang und gäbe und seitens der Auftraggeber ganz offensichtlich auch erwünscht. Dies womöglich im Wissen darum, dass die Lektüre auf diese Weise vergnüglicher und somit attraktiver wurde.