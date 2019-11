Pop-Briefing: Kummer- und Katzenvideos

Was blüht

Es ist wieder Reunion-Zeit: Eben wurden gerade Gang Starr wieder zum Leben erweckt und haben ein neues Album eingespielt (ohne den längst verstorbenen Frontmikrofon-Hengst Guru). Und nun will es also eine zweite Sprechgesangs-Institution der Neunzigerjahre noch einmal wissen: Die Wutrocker Rage Against The Machine planen die eigene Wiederbelebung.

Nach dem etwas unbefriedigenden Vorgeplänkel namens Prophets of Rage, bei welchem sich die Rhythm-Section der verblichenen Agitations-Combo mit dem Public-Enemy-Frontmann Chuck D und dem Cypress-Hill-Tunichtgut B-Real zusammengetan hatte, soll nun der Original-Schreihals Zack de la Rocha wieder im Aufgebot sein. Aus dem Tod erweckt hat die Band offenbar ein Zitat von Martin Luther King, wonach der heisseste Platz in der Hölle für jene reserviert sei, die sich in Zeiten grosser moralischer Konflikte neutral verhalten würden. Neutralität wirds von diesen Mannen garantiert nicht geben. Zu erwarten ist Polit-Crossover – ähnlich graustufenlos wie ein Che-Guevara-Poster. Ob es auch neue Musik gibt, bleibt abzuwarten. Bisher sind für 2020 nur einige Tourdaten in den USA bestätigt.