Zigeuner-Hochzeit

Und los geht die musikalische Reise durch Osteuropa, durch die Ukraine und Russland und über das Meer und hinein in die Mythen und Sprachen dieser Welt. Verschrieben hat sich Olgas Bagasch der Tradition der Volksmusik. Klezmer, Gipsy und Chansons, ein wilder Mix aus wunderschön, zart und gefühlvoll gesungenen Liedern, die alle vor allem eines tun: Geschichten erzählen.

Über die Liebe, das Leben, das Saufen, das Suchen und Finden. Da dürfen natürlich auch literarische Bezüge nicht fehlen. Lukrez in «Things» und Dante in «Inferno» werden paraphrasiert. «Tango» ist eine vertonte Geschichte des russischen Dichters Daniil Charms.

Die Klarinette hüpft, die Flöte tanzt, das Akkordeon schwankt, wie ein trunkener Matrose, die Stimmen seufzen, wispern und verführen. Es ist 35 Grad heiss in dieser Heiteren Fahne. Mit ihren Fächern an den Wänden, dem Kronleuchter, den alten Möbeln, den Stehlampen, dem Piano und der Jukebox an der Wand.

Dann spielen Olgas Bagasch ihren sowjetischen Rock, ihre russischen Wiegenlieder, Polkas, Tangos und Märsche, und schon kommt man sich vor, als hätte es einen auf eine Art Zigeunerhochzeit verschlagen – fehlt nur noch, dass die Leute auf den Tischen tanzen und Schnapsgläser über die Schulter werfen – nur tun sie das nicht.

Ob es an der Hitze liegt oder die neuen Lieder noch nicht alle so richtig mitziehen mögen? Durstig wird man trotzdem, und schwitzen tut man, und viel zu früh fährt der Zug schnaufend in den Endbahnhof ein. Dann noch ein, zwei Zugaben, auf ein tolles Medley mit Bezügen zu den Andrew Sisters folgt «Tsen Brider», ein ungefähr 120 Jahre altes jiddisches Volkslied, und schon ist dieser Abend vorbei, und das neue Album hat jetzt etwa siebzig Namen.

Olgas Bagaschs nächste Konzerte: 11. August, Spatenstich Warmbächlibrache, Bern, und 24. August, Lorrainechilbi, Bern.