Wie der weltgrösste Trompeter mit den Maschinen kämpfte

Im Hip-Hop hatte der Aufbruch der Maschinenparks noch einen klassenkämpferischen Gestus. Da hatten Nichtmusiker aus sozialen Randgruppen in sehr marxistischem Sinne die Produktionsmittel erobert. In den grossen Studios aber war das eher ein Ausdruck des aufbrechenden Neoliberalismus der Reagan-Jahre. Maschinen waren dort Statussymbole. Und sie waren vor allem der Weg, Musik als Produkt zu gestalten, mit all den Fallstricken der Designermoden.