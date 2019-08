Quelle: Youtube/Hitbox

Und trotzdem ist Ben Zuckers kratzige Stimme etwas ganz Spezielles. Und seine Texte, aaah: «Wofür hat man ein Herz, wenn man nicht drauf hört?», das ist ja schon fast tätowierenswert, und über folgende Zeile haben wir lange nachgedacht, zugegeben, auch, was die Grammatik betrifft: «Ich kann aufhören zu rauchen, vor mir wegzulaufen, doch dich aufhören zu lieben, kann ich nicht.» Ach, sich zu verknallen, «Was für’n Gefühl, das ist pures Leben», so würde Matthias Reim unsere Gefühle gegenüber Ben Zucker beschreiben.

PS: Als wir da so am Youtuben waren, etwas, das zu Matthias Reims Hoch-Zeiten noch gar nicht möglich war, da schlich sich auch ein Schweizer Lied in die Abfolge. «Ich schwöru» von Sina und Büne Huber. Verdammt, das muss das schönste Lied auf Schweizerdeutsch sein. Aber auch eine andere Geschichte.