Warten auf das Endorphin

Ach, diese Melancholie. Es dauerte, bis ich merkte, dass der Song «Unterwasserliebe» der deutschen Pop-Band OK Kid nicht sehnsüchtig pulsierende Verliebtheit beschreibt. Oder ein anderes Gefühl, das so schön ist, dass es ein wenig wehtut. Nein, in «Unterwasserliebe» geht es um Gefühle, die nur wehtun. Und um die Sehnsucht, dem Schmerz zu entfliehen. Aber das machte das Lied – nach anfänglicher Bestürzung – nur noch schöner für mich.