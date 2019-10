Und alle gehen «crazy» ab

«Besch ready für die Liebi vo mer?» heisst die neue Single von Hecht, den sie am Samstagabend, befeuert von Konfettikanonen, gleich als erstes geben. Und 13'000 Leute im ausverkauften Hallenstadion zeigen: Ja, sie sind sehr gerne bereit, sich der Mundartband mit Heimatkanton Luzern hinzugeben. So, dass Sänger Stefan Buck bereits nach diesem ersten Song vom grössten Moment in ihrer achtjährigen Karriere spricht. Denn kleiner gehts an diesem Abend nicht.