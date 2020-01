Übergewicht? – «Bom Bom Bi Dom Bi Dum Bum Bay!»

«Bom Bom Bi Dom Bi Dum Bum Bay»: Lizzos Hit «Truth Hurts». Video: Lizzo (Youtube)

Lizzo startete ihre Karriere um 2010 herum in Minneapolis, wo sie unter anderem mit dem Pop-Gott Prince kooperierte. Als Teenagerin, mit 14 Jahren, hatte sie schon mit dem Rappen angefangen, in einer Gruppe namens Cornrow Clique, später studierte sie an der University of Houston klassische Musik und Querflöte. Heute lebt und arbeitet sie in Los Angeles. Sie schreibt Ohrwürmer, aber nun ja, das tun viele. Ihre stechen nicht zuletzt deswegen hervor, weil Lizzo die gelebte «Body Positivity» ist – also jemand, der für sich gelernt hat, jegliche negativen Zuschreibungen wie «Übergewicht» oder «Plus Size» abzulehnen, wider die gesellschaftliche Diät-Maxime.

Lizzo besingt ihre Pfunde stolz, sie preist und feiert sie. Wer sich darüber lustig macht, dem schleudert sie ein grinsendes «Bom Bom Bi Dom Bi Dum Bum Bay» entgegen. So lautet der Refrain ihres Hits «Truth Hurts». Darin gibt Lizzo zu bassbretternden Hip-Hop-Beats einem zögerlichen Liebhaber den Laufpass. In den USA stand sie damit von Anfang September 2019 an sieben Wochen lang auf Platz eins der Billboard-Charts.