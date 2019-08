Überall Musik

Oder man fährt in den Osten, Burgernziel, und kehrt bereits zum zweiten Mal ein letztes Mal im Ostfest ein – der Berner Bad-Bonn-Kilibi gewissermassen. Dort, wo in den letzten Jahren so eine Art kleine Alternative zum anderen alternativen Kulturzentrum entstanden ist: im Alten Tramdepot – sehr charmant, urban-chic, mit den alten Gleisen im unebenen Asphalt und glitzernden Pfützen vom letzten Regen. Schon 2018 hiess es, das sei jetzt die letzte Ausgabe gewesen, weil eben – das Alte Tramdepot abgerissen und Wohnungen gebaut werden sollen. Nun dauerte das halt wie üblich länger. Jetzt aber stehen die Profile, und das Ostfest 2019 war wohl definitiv die letzte Ausgabe an diesem Ort.

So stolpert man also in dieses Fest hinein – hört am Mittwoch etwa dem Sänger Stahlberger in rotem Rollkragenpullover zu, wie er seine klugen, melancholisch-bizarren Elektropop-Geschichten erzählt, lässt sich Donnerstagnacht im Keller unter dem Punto – bei schrecklich wenig Sauerstoff, aber umso mehr Disco- und Zigarettenrauch – von DJ Hazina mit ihren sphärischen und congalastigen Beats in halluzinatorische Zustände versetzen.