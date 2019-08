Taylor Swift verlässt den Schatten

Schwulste Teeparty des Jahres: Der Clip zu ihrer ersten Single «You Need to Calm Down». Video: Taylor Swift (Youtube)

Ausserdem setzt das Album doch auch ein paar grandiose Wirkungstreffer: Die Single «You Need to Calm Down» etwa feiert im dazugehörigen Video nicht nur die wunderbar schwulste Teeparty des Jahres, sondern enthält auch die weithin grossartige Aufforderung an alle Twitter-Krakeeler, dem Drang zu widerstehen, wegen allem herumzubrüllen, das sie hassen: «Cause shade never made anybody less gay» – niemand sei schliesslich weniger homosexuell geworden, weil er sich im Dunkeln versteckt.

Die bessere Antwort auf die Frage nach der Positionierung Swifts lautet also wohl: Doch, da ist etwas. Ein inbrünstiger, von jeder Ironie befreiter Kampf für die Liebe. Und damit gegen vieles, was sie vergiftet: geifernde Internet-Trolle etwa, Feindlichkeit gegenüber der LGBTQ-Community, bigotte und sexistische Doppelstandards und die Ablehnung alles Fremden. In Zeiten, in denen mit Hass Politik gemacht wird, taugt das ja schon fast zum politischen Statement. In Zeiten, in denen ein US-Präsident für alles steht, wogegen Swift ansingt, könnte man beinahe von Widerstand sprechen - wenn man ihr gewogen ist.