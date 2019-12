Stars feiern Weihnachtsklassiker von Mariah Carey

In dem Clip bewegen die Stars, darunter auch Sängerin Katy Perry, die Schauspieler Ryan Reynolds und John Travolta, sowie Moderator James Corden, zu dem Weihnachtssong ihre Lippen. Klum tanzt dabei mit Sonnenbrille und im Blumenkleid.

Der moderne Weihnachtsklassiker der US-Sängerin feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und schaffte es erstmals auf den ersten Platz der US-Charts. Erst vergangene Woche hatte die 49-Jährige ein neues Video zu ihrem Hit veröffentlicht, in dem auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen sind.

WOW! This is one of the best Christmas gifts I could ever have gotten. I am so thankful to all of my friends and favorite artists who participated in this video. You brought a huge smile to my face. THANK YOU! https://t.co/AM44lPkvkMpic.twitter.com/dIWOV3ljGO

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 23, 2019