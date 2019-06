So gut ist das Album von Madonna

Ein weiterer Song des Albums: «Crave». Video: Madonna (Youtube)

Nur an einer Stelle wird es dann zu langatmig, beziehungsweise: Da schleppt sich ein Song von Zeile zu Zeile. In «Killers Who Are Partying» betont Madonna, dass sie schwul sein will, wenn Schwule «verbrannt» werden, dass sie Afrikanerin sein will, wenn Afrika «dichtgemacht» wird, dass sie arm sein will, wenn die Armen der Welt «erniedrigt» werden. Ihre Empathie in allen Ehren: Man ahnt dann halt schon, dass sie, wenn der Refrain vorbei ist, auch noch Muslima, Israelin, missbrauchtes Kind und so weiter sein will. Listen in Pop-Songs abzuarbeiten, das ist leider dramaturgisch nie ratsam. Mit Ausnahme von «50 Ways to Leave Your Lover», wo Paul Simon die Ideen, wie man endlich wieder Single werden kann, immer lustiger und absurder werden liess.

Diesen einen Song hätte Madonna also vielleicht weglassen oder ihn ab dem Refrain zumindest umkrempeln sollen. Und vielleicht hätte sie auch noch einmal darüber nachdenken sollen, inwiefern das Leid derjenigen, mit denen sie sich in «Killers Who Are Partying» solidarisiert, eventuell etwas mit einem gewissen Christentum zu tun hat. Das scheint sie auf «Madame X» in anderen Songs, in «Batuka» und «God Control», überraschenderweise sehr zu preisen. «Sing hallelujah, say amen!», singt in «Batuka» der Chor, ohne dass irgendeine ironische Brechung herauszuhören wäre.

Madonna hat doch nicht etwa vergessen, dass die Kirche es ihren allertreuesten Fans, den Homosexuellen, mit dem ganzen Sünden-Quatsch immer noch sehr schwer macht? Hier kommt wohl wieder der widersprüchliche Kern der Madonna zum Vorschein, ihre Jesus-Liebe, ihre Freude an der Busse. In der Vergangenheit hatte sie dies mal mehr, mal weniger durch ihre Hippie-, Yoga-, Domina-, Country-Girl- und Disco-Queen-Rollen, und auch durch ihre öffentlichen Streits mit dem Vatikan, überdecken können. Auf «Madame X» scheint es, als stünde das X im Titel auch für das Kreuz Jesu. Ach herrje!