Sabaton blasen zum Grossen Krieg

Im Stile einer Geschichtslehrerin führt einem das Intro zu «The Future of Warfare» in die Thematik ein; gemeint ist das Attentat von Sarajevo, als Erzherzog Franz Ferdinand getötet wurde. Daraufhin erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg – der Auslöser des Ersten Weltkrieges. «The Future of Warfare» heisst das erste Stück auf dem neuen Sabaton-Album «The Great War» – der Grosse Krieg, wie der weltweite Konflikt zwischen 1914 und 1918 auch genannt wird.

«Es ist tatsächlich so etwas wie ein Konzeptalbum», sagt Joakim Brodén, der Sänger der schwedischen Power-Metal-Band. Ob der Rote Baron, Lawrence von Arabien oder Sergeant Alvin York, der wohl berühmteste Soldat der 82. Division der US-Armee – die elf Songs haben allesamt eine Kriegsgeschichte aus jener Epoche zum Inhalt. In «The Future of Warfare» etwa geht es um die Geburtsstunde des Panzers, der, «geboren in Fabriken und entbunden von Ingenieuren, immun ist gegen die Kugeln des gewöhnlichen Soldaten» und damit eben die Zukunft der Kriegsführung darstellt.

«Der Tod wartet in jeder Ecke / Als sie im Dreck sterben / Füllen sich die Gräben mit Blut»Aus «Fields of Verdun»

Auch der Schlacht um die französische Stadt Verdun, die als eine der grausamsten des Ersten Weltkrieges gilt, haben Sabaton ein Lied gewidmet. 303 Tage dauerte die Schlacht an der Westfront zwischen Deutschland und Frankreich an – ohne dass sich eine Kriegspartei durchsetzen konnte. «Versunken in Dunkelheit, 303 Tage unter der Sonne», heisst es im Lied. Gemäss Schätzungen verloren zwischen Februar und Dezember 1916 auf beiden Seiten über 150'000 Soldaten ihr Leben.