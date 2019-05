Rolling Stones treten Urheberrechte an Welthit ab

So rührend, so gross. Nach mehr als zwanzig Jahren ist Richard Ashcroft jetzt offiziell als alleiniger Komponist seines Songs «Bitter Sweet Symphony» anerkannt. Von Mick Jagger und Keith Richards persönlich. Die ganze Geschichte ging ja so: 1997 veröffentlichte die englische Band The Verve ein fulminantes Lied, den vielleicht grössten Durchhalte-Song der Neunzigerjahre, eine Hymne über die Widrigkeiten des Lebens – «Cause it's a bittersweet symphony this life / Trying to make ends meet, trying to find some money then you die».