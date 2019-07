Popmusik hat eine politische Verantwortung

Deswegen stellt sich mal wieder die Frage: Hat die Popmusik so etwas wie eine politische Verantwortung? Und wenn ja, wo?

Nicki Minaj hatte auf den Druck von Menschenrechtsorganisationen ihren Auftritt abgesagt. Ihr sei es wichtig, ihre «klare Unterstützung für die Rechte von Frauen, der LGBTQ-Bewegung und für die Meinungsfreiheit zu zeigen», erklärte sie und folgt damit der Formel, nach der Pop stets politisch ist und sich ein Künstler, der in einem repressiven Land auftritt, mit dem dortigen Regime gemeinmacht.

Die 36-jährige US-Rapperin ist nicht gerade zimperlich, was übersexualisierte Bühnenshows und freizügige Texte angeht. Wie eine Einladung in das ultra-konservative Land überhaupt zustande kam, ist fraglich: Frauen müssen sich dort verhüllen und dürfen erst seit einem Jahr Auto fahren.

«Wenn ein Popstar in Saudiarabien auftritt, sollte er wissen, welches Regime seinen Auftritt genehmigt hat.»

In Saudiarabien geschieht nichts ohne die Zustimmung des Kronprinzen Muhammad bin Salman. Das Jeddah World Fest gehört unmittelbar zu bin Salmans «Vision 2030», einem Projekt, das neue Wirtschaftszweige erschliessen soll.

Jüngst erlaubte der Kronprinz Frauen das Autofahren, dann begann er, eine Unterhaltungsindustrie aufzubauen. Mit Massnahmen wie diesen will er Saudiarabien für westliche Investoren interessanter machen. Er liess Kinos und Theater eröffnen und internationale Weltstars einfliegen. Liberal ist das alles jedoch nur sehr vorder­gründig, Regimekritiker werden härter bestraft denn je, manche sogar ermordet.

Wenn nun also ein Popstar in Saudiarabien auftritt, sollte er wissen, welches Regime seinen Auftritt genehmigt hat. Künstler wie Minaj, die in ihren Songs die Gleichbehandlung von Minderheiten fordern, verraten sich im Grunde selbst, wenn sie Aufträge von Staaten annehmen, in denen Homosexuellen immer noch die Todesstrafe droht. Vor diesem Hintergrund erscheint Minajs Absage nur logisch.