On the Road Again

Es war ja aber auch im Privaten genug los: Heirat, Nachwuchs, Familienzeit. Jetzt ist er wieder da. Auf seiner Website sind ab Mitte Oktober bis Ende Jahr über 20 Auftritte in der ganzen Schweiz eingeplant. Die Tour nennt sich «Mittelland». Begleitet wird er vom Gitarristen Max Lässer.

Pedro Lenz hat sich immer wieder von Musikern begleiten lassen. So überrascht es nicht, dass auch Fabian Bürgi auf die Idee gekommen ist, ihm für ein Konzert einzuspannen. Den Berner kennt man etwa als Schlagzeuger bei Baze, bei den Tequila Boys oder als musikalischen Begleiter von Müslüm.

Mit Buergi’s Quest hat er 2014 ein Format kreiert, das genau solche Experimente möglich macht. Das Konzept ist simpel: Mit dem Bassisten Toni Schiavano und dem Pianisten Fabian M. Müller lädt er einen Gastmusiker ein. Geprobt wird höchstens zweimal. Die letzten Jahre fand die Konzertreihe in der Matte-Brennerei statt. Weil es dort nun aber keine kulturellen Anlässe mehr gibt, traten Buergi’s das erste Mal im Barbière im Breitenrain auf.

Der eine Mikrofonständer ist so hoch eingestellt wie nur selten. Die Leute trinken exotisches Bier aus bauchigen Gläsern. Dann beginnt Pedro Lenz auch schon mit einem etwas bösen Text über den Schweizer Alltag im Mittelland. Anfangs will es noch nicht ganz stimmen mit dem gemeinsamen Rhythmus.

Aber schon bald gehen die klugen Texte geschmeidig in den groovigen und etwas retro anmutenden Kompositionen auf. So erzählt Lenz dann von einem, der sich in Schottland eine uralte und deshalb teure Flasche Whisky hat aufschwatzen lassen, und dazu liefern die drei Musiker eine Art Electro-Memphis-Soul mit sphärischen Elementen und schleppendem Beat.

Oder sie unterlegen Lenz’ Geschichte über seine Leiden als Nachrufschreiber mit keckem und coolem Electro-Pop – alles sehr gehaltvoll, kompakt und mit doppeltem Boden – genau so wie Lenz’ Geschichten: aktuell und doch auch aus der Zeit gefallen.

Fabian Bürgi und Fabian M. Müller treten am Samstag, 21.9., mit Baze in der Mühle Hunziken in Rubigen auf. Konzert: 21 Uhr.