Offene Bühne für das Örgeli

Was ist denn das Spezielle am Langnauerli?

Es ist klein und handlich. Und es sieht schön aus. Die alten Langnauerli stammen aus dem 19. und dem 20. Jahrhundert, es sind Schmuckstücke. Und sie haben einen umwerfenden Klang. Man spielt wie beim Akkordeon links den Bass und rechts die Melodie, in der Regel nur in einer Reihe. Da ist man natürlich limitiert von den Möglichkeiten her. Es ist aber das ideale Instrument zum Einsteigen.

Sie kamen durch Ihren Vater Werner aufs Örgeli...

Ich sah und hörte ihn viel spielen, er hat viel geforscht auf dem Instrument und es am Leben erhalten. Er hat zahlreiche Leute damit angesprochen auf der Bühne. Und er veranstaltete die Langnauerörgeli-Treffen im Emmental zwanzig Jahre lang bis 2003.

Bevor Sie letztes Jahr zusammen mit Adrian Gehri diese Tradition wieder aufgriffen. Warum?

Ich habe in den letzten Jahren vermehrt wieder angefangen, das Langnauerli zu spielen und es gern zu haben, es hat auch einen regelmässigen Platz in meiner Formation Pflanzplätz. Ich habe das Instrument in Kursen vorgestellt – und es stiess auf Resonanz. Darum fanden wir, mehr Leute müssten es kennen lernen.

Und, kamen viele Neugierige?

Es kamen erstauntlich viele Leute, manche reisten sogar aus dem Zürcher Oberland an. Der Saal im Sternen Zollbrück war voll. Es kamen viele, die ihr Instrument von Vorfahren geerbt haben und nun mal hören wollten, wie das Instrument des Grossvaters eigentlich tönt. Andere kamen, stellten ihr Örgeli mit einem Preisschild daneben auf den Tisch. Und zwischen vierzig und fünfzig Leute traten mit dem Langnauerörgeli auf.