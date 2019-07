Das Trio Dnachtaktion mit «I säge nei, nei, nei, nei, nei» (Video: Youtube)

In «Zäme gäge Chrieg» attackieren sie die Waffenlobby («Uf wän die Chunde schiesse, isch ne gliich, Houptsach, si wärde drbi rich»), Klimaleugner («Kimawandel gitz nid, d Umwäut isch ihne egau, Houptsach, si verdiene optimau») und Artverwandte. Auch hier gibts einen fadengeraden Refrain: «Zäme gäge Chrieg, wüu mir dä Scheiss hasse, du ungerteilsch d Lüt immer no i Rasse, i welem Jahrhundert läbet dir? DNA, das si mir!»

Selbstzweifel hört man in diesen Songs (noch) kaum. Musikalisch werden sie von Indie-Rock-Gitarren und wuchtigen Trommeln angetrieben, auch wenn es immer wieder sanfte Einschübe von Piano, Cello und Vibrafon gibt. Dazu kontrastiert die noch mädchenhafte Stimme von Gitarrist Denis Schletti perfekt: Sie gibt den heftigen Refrains einen unschuldigen Pop-Appeal.

Denis ist selbstbewusst und fixiert das Publikum, er glaubt, was er singt. Sein Bruder Julian am Bass und Schlagzeuger Urban Zaugg sind noch etwas zurückhaltender, doch man spürt die Kraft, welche die drei aus dem Kollektiv schöpfen. Wie aber kommt die Band zu ihrem Namen? Eine Hommage an gefährliche nächtliche Streifzüge durch die Stadt? Nicht wirklich.

Ursprünglich hatte sich das Teenager-Trio DNA genannt, musste aber bald feststellen, dass es damit nicht wirklich über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. So suchte man einen Namen, für den DNA die Abkürzung sein könnte: Dnachtaktion war ge­boren.