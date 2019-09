Goddam, California!

Das muss aber schon fast reichen als Statement, aber es reicht ja auch, weil das schon sehr viel ist bei einer, der stets einfache Kulissenschieberei vorgeworfen wurde. Und die so oft als Retortenprodukt der Musikindustrie etikettiert wurde, seit sie vor sieben Jahren mit ihrem übercoolen Song «Video Games» im Internet aufgetaucht ist.

Es wirkt auf «Norman Fucking Rockwell!» zuweilen auch so, dass bei dieser Sängerin etwas ins Brennen geraten ist. Nicht nur beim Fluch ganz zu Beginn, sondern auch in «Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Love», ihrem Versuch einer Feminismushymne. Vielleicht ist es aber auch nur der kalifornische Wald, der auf dem Coverbild im Hintergrund in Flammen steht, während Lana Del Rey mit Jack Nicholsons Enkel lossegelt. Gut möglich, dass sie auf hoher See – mit mehr Distanz zum Festland – eine weitere Version Amerikas findet.



Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell! (Polydor/Universal)