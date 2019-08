Fenstermusik im Proger

Nicht ein klassisches Orchester, sondern eine bunte Mischung an gut 40 Musikern wartet in etwa 30 Fenstern auf das erste Zeichen des Dirigenten. An diesem Abend geht es darum, Raum für Experimente zu schaffen. Die Sängerinnen stimmen an, mit schrägen Tönen, wie aufgeregtes Nachbarngeplapper.

Dazu gesellen sich das Streichen auf einer Violine und tiefe Laute eines Saxofons. Schaerer kreiert ein Geräusch, als würde eine Werkzeugkiste auf den Boden fallen. Er dirigiert nicht nur mit Armen und Händen – sondern auch mit dem Mund, den er zu einem Fischmaul verzieht. Die geschätzt hundert Zuschauer sind fasziniert.

Die Blicke des Publikums wandern von Fenster zu Fenster, in denen musiziert wird. Letztlich ist man aber unschlüssig, wo man mit den Augen verweilen soll. Die Kulisse wirkt einladend und inspirierend, gleichzeitig aber auch überfordernd.

Das Fest ist wie ein kleines Festival, Konzerte und Performances an allen möglichen Ecken. In diesen Nischen sieht es nach vielen Leuten aus. Doch im Innenhof vom Progr sind deutlich weniger Menschen, als an einem Samstagabend im Spätsommer zu erwarten wären. Ein möglicher Grund für das Fernbleiben von Stammgästen: der Eintritt, der bereits beim Eingangstor vor dem Lehrerzimmer einkassiert wird.

Zuschauer, die die umliegenden Treppen auf- und abwärts füllen, trifft man etwas später im zweiten Stock des Ostflügels. Der E-Pianist, der E-Bassist und der Schlagzeuger stehen noch etwas verhalten auf einer kleinen Bühne im Gang. Doch dann legt das Cesar Correa Trio feat. Antonio Schiavano los – mit Latin Jazz.

Die Melodie trägt das Publikum von einer rauchigen Jazzkneipe zu einer Salsa-Bar an einem Strand in Peru. Schwere, melancholische Melodien werden abgelöst durch leichtes Geklimper. Alle sind begeistert. Ein Pärchen schwingt sich tanzend über die knappe Tanzfläche.

Der Bassist schlägt gelassen mit der linken Hand auf die Saiten, mit der rechten wandert er den Gitarrenhals hoch, bei jedem Bund drauf tappend. Dumpf, als würde jemand gegen eine hohle Kokosnuss klopfen. Alle drei sind mit viel Leidenschaft in ihrer harmonischen Klangwelt. Der ruhige Bassist lacht nun auch herzhaft. Und dann hört das Konzert schon viel zu früh auf, nur eine nachklingende Fröhlichkeit bleibt.