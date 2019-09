«Einmal vergass ich meine Schlagzeug-Schlägel»

Wie lange spielen Sie schon im BSO?

Vier Jahre als Mitglied, davor seit Anfang 2012 als Gastmusiker.

Was macht Sie im Orchester unverwechselbar?

Meine positive Ausstrahlung beim Musizieren. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich auf der Bühne bin.

Was war Ihr peinlichstes Erlebnis bei einem Auftritt?

Als Jugendlicher spielte ich einmal bei einem Wettbewerb mit zwei unterschiedlichen Schlägeln. Und bei einem Konzert vergass ich meine Schlägeltasche zu Hause! Da musste kurzfristig vor Ort nach einer Lösung geschaut werden... Beide Ereignisse geschahen in meiner «Laueriphase» in der Pubertät.

Und was war das Schönste?

Im BSO gab es viele Highlights, musikalisch war dies das letzte Neujahrskonzert. Dort durfte ich am Drumset, das im klassischen Orchester selten im Einsatz steht, das ganze Konzert spielen mit jazzigen Hits, unter anderem von Gershwin und Bernstein. Hier konnte ich meine beiden Leidenschaften Klassik und Jazz respektive Orchesterschlagzeug und Drumset verbinden.

Worauf freuen Sie sich besonders bei der Rückkehr ins Casino?

Aufs Heimkommen und aufs Betreten des Konzertsaals. Ich bin gespannt darauf, was sich optisch und akustisch verändert hat. Zudem freue ich mich auf unseren eigenen Schlagzeugraum.

Wo trifft man Sie an, wenn Sie gerade nicht Dienst haben beim BSO?

Beim Fussball, entweder in der Halle oder vor dem Fernseher.

