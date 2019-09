Eicher und die grosse Überforderung

Da steht das Publikum längst auf dem frisch geölten Parkett, klatscht und ruft und bewegt die Hüfte. Und lechzt nach einem Getränk. Denn im Grossen Saal des Casinos herrscht weder Cüpli- noch Bierstimmung. Nur trockene Luft - Bedingungen wie bei einer Expedition, auf die man schlecht vorbereitet ist.

Dabei hätte man es wissen können. Stephan Eicher, Berns verlorener Sohn, geniesst zur Wiedereröffnung des umgebauten Casinos eine Carte Blanche. Und er hat ein «opulentes Menü» angekündigt. Freunde eingeladen wie den Akkordeonisten Mario Batkovic, die in Zollikofen geborenen und nun in den USA mit ihrer Countrymusik für Furore sorgenden Krüger Brothers, den Autoren Martin Suter, den vielköpfigen Berner Bach Chor, die Luzerner Sängerin Heidi Happy. Und das sind noch gar nicht alle.

«Ischbär»

Wie bringt man das alles bloss an einem Abend unter? Mit einem durchkomponierten Nummernprogramm, denkt man sich in der ersten Hälfte des Konzerts, in denen Mario Batkovic mehrere Stücke alleine auf der Bühne spielt, den Krueger Brothers übergibt, die daraufhin ein regelrechtes Konzert im Konzert spielen. Stephan Eicher ist bis dahin noch gar nicht richtig aufgetreten, hat zwar kurz eine Referenz an seine Anfangszeit in der Berner Punk-Szene der späten 1970er gehalten, bleibt aber sonst im Hintergrund.

Dafür kann Martin Suter ausgiebig seine langen, aber immerhin lustigen Kurzgeschichten vorlesen. Das Publikum sitzt geduldig, klatscht manchmal enthusiastisch, dann wieder höflich. Immer wenn sich eine ansteckende Müdigkeit ausbreitet, wenn man denkt, jetzt muss aber etwas passieren - passiert es auch.

So wie um 23.10 Uhr - Eicher hat gerade zusammen mit Jeans-for-Jesus-Sänger Mike Egger dessen Lied «L.A.» gesungen, als plötzlich allzu bekannte Töne erklingen. Und tatsächlich: Egger singt «Eisbär», Eichers ersten Song, aber er singt ihn auf Berndeutsch. Und plötzlich bekommt der Satz, den Eicher kurz zuvor gesagt hat, eine ganz andere Bedeutung: «We serigi übernäh, chani gli dervohopple.»