Die Wilden

Direkt aus der Wildnis – und das ist eine Anspielung auf ihr Album «From the Wild Frontier» – in die Brennerei kamen am Samstag Frankie Safari. Ja, was heisst kamen? Plötzlich waren sie da, als die Vorband spielte, sie drängten sich durch sehr viele Leute auf sehr kleinem Raum, wurden an der Bar gesichtet, im oberen Stock, wo auch immer. Ja, fast schien es, als ob sie aus den Ritzen der alten Gemäuer gekrochen oder vom Ufer der Aare hinauf­geschlichen wären. Dottore Safari, Mr. Haymito, Monsignore Dies und Jungle Matsumi, die es nicht so mit richtigen Namen haben. Sie sind so frei.

Die exotischen Tiere feierten Album-Release, der zweite (im Dezember geschah es in Biel): Frankie Safaris erste, neue Platte wurde getauft, und das ist wörtlich zu verstehen, Bier kam irgendwann ins Spiel und Vinyl auch, wie es sich für eine richtige Rock-’n’-Roll-Band gehört. Alles auf wie erwähnt wenigen Quadratmetern – die beste Sicht hatten wohl die Ginflaschen, die an der Decke in der Mitte des Raums in einem Vogelkäfig fröhlich hin und her schaukelten.