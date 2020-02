Die Tücken der Technik und die Reize eines Nasenklemmers

Nächsten Monat steht ein Jubiläum an: The Rattlesnakes feiern mit einem Konzert im Casino Burgdorf 55 Jahre Bandgeschichte. Zwar ist von der Gründungsformation nur noch Sänger Hannes Schläfli an Bord. Doch die meisten heutigen Bandmitglieder sind auch schon seit Jahrzehnten dabei. Im intimen Rahmen der Stärne-Bar Bolligen, wo regelmässig Veranstaltungen vom Karaoke über die Italoparty bis zu Livekonzerten steigen, fand am Samstag vor lockerer Publikumskulisse die Hauptprobe statt.