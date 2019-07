Die jüngsten Stars auf der Thuner Seebühne

Denn er will seinen verliebten Opa finden. Hinter der Szenerie ragt in majestätischer Grösse der Kopf der Freiheitsstatue in den Himmel. Doch das hier ist nicht New York, das ist die Bühne der Thunerseespiele. Das Musical «Ich war noch niemals in New York» nimmt die Gäste über See auf den amerikanischen Kontinent mit.

Und der Knirps ist in Wirklichkeit kein Knirps mehr. Und es gibt ihn gleich dreimal: Jeremy Birchmeier (12), Fabio Guillelmon (14) und Linus Nieder­hauser (14) teilen sich die Rolle von Florian, der immer gut über seinen Opa wachen muss.

Juristisches Korsett für Jung

Normalerweise gibt es für einen Darsteller bei den Thunerseespielen nur eine Zweitbesetzung für den Notfall. Bei Florian lässt das juristische Korsett dies nicht zu, da die Darsteller noch nicht 16 Jahre alt sind. Die Arbeitsstunden würden das Maximum übersteigen. Daher teilen sie sich die Rolle und die Probezeit zu dritt.

Sie sind nicht nur sehr jung, um auf der Bühne zu stehen, sondern auch noch in der Schule. Macht diese denn keine Probleme, wenn sie dem Unterricht fernbleiben? «Nein, gar nicht. Sie stärkt uns den Rücken», sagt Jeremy aus Oberbipp. «Es ist streng neben der Schule. Wenn wir aber hier sind, dann ist es sehr cool», sagt Linus, der aus Hondrich kommt.

«Jetzt ist die Auf­regung nicht gross. Wenn aber die Premiere naht, kommt auch das Kribbeln.»Fabio Guillelmon undLinus Niederhauser

Alle drei machen zum ersten Mal bei den Thunerseespielen mit. Jeremy, der Jüngste, kann sich am meisten für die Lieder von Udo Jürgens begeistern. Sie begleiten das ganze Musical. Sein Götti zeigte ihm die Musik von Jürgens, als der Schlagersänger 2014 starb: «Seither bin ich Fan.» Fabio, der in der Berner Altstadt wohnt, hingegen singt sie lieber, als dass er sie zu Hause für sich hört. Ihr grosses Solo ist das bereits erwähnte Lied von Udo Jürgens «Mit 66 Jahren».

Kühler Kopf auf dem See

Die Jungs stehen mit dem Solo auch im Mittelpunkt einer Szene. Sind sie da nicht nervös? «Momentan ist die Aufregung noch nicht gross, wir sind genug beschäftigt mit den Proben. Wenn aber die Premiere naht, kommt das Kribbeln ganz von selber», sind sich Fabio und Linus einig. Zu Beginn probten sie noch in einer Curlinghalle. Seit sie auf dem Thunersee üben, habe das Stück stark Form angenommen, sagt Linus. Fabio ergänzt: «Vorher sahen und spielten wir nur einzelne Szenen. Nun kommt die ganze Geschichte zusammen.»