Der Zaubertrank vom Mississippi

Quelle: Youtube/bluesvoice04

Solch feuchtwarme, lebensfreudige Musik ist eine gute Idee für diesen grauen, nasskalten Berner Novemberabend, an dem das zahlreiche Publikum in die Progr-Turnhalle gekommen ist. Das illustre Duo begrüsst die Leute mit seiner Version von Sam Cookes anschmiegsamem Song «Soothe Me», der wie gemacht ist für Clearys samtig-soulige Stimme. Scofield erhält eine erste Ge­legenheit für einen langen Spaziergang auf seinem Gitarrenhals, bei dem er nie dorthin zurückkehrt, wo er herge­kommen ist.

Es geht weiter mit Gospel, einer Johnny-Guitar-Watson-Adaption und jeder Menge Songs aus Clearys geliebter Wahlheimat New Orleans. Man lässt die «Good Times» rollen, zollt dem legendären Pianisten Professor Longhair und gleich dreimal dem zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Rhythm-and-Blues-Sänger Little Willie John Tribut. Dessen Fingerschnipp­hit «Fever» sorgt auch in der Version von Cleary/Scofieldfür Hühnerhaut.

Im Publikum sichtet man auffällig viele Vertreterinnen und Vertreter des Berner Gitarristen- und Pianogewerbes, die über die beseelte Leichtigkeit von Clearys Spiel und den Facettenreichtum und die souveräne Technik von Scofield staunen. Je länger der Abend dauert, desto mehr realisiert man, dass die beiden Akteure gegenseitig ihre grössten Fans sind. Scofield bezeugt seine Freude, mit dem «Piano Wizard» aus New Orleans spielen zu können, und dieser verharrt bei einigen der Solo-Exkursionen des Gitarristen sang- und klanglos und mit leicht staunendem Blick auf seinem Klavierschemel.

Dass dies dennoch viel mehr ist als ein «Showcase» für Angefressene, ist der hör- und spürbaren Hingabe an die gespielte Musik zu verdanken. «Diese Nummer war ein Renner in den Südstaaten, von Louisiana bis Texas», kündigt Cleary die Zugabe an. «Und in Connecticut», wirft Scofield mit Blick auf seinen Heimatstaat ein. «Süd-Connecticut», präzisiert Cleary.

Nächsten Sonntagabend (10.11.) im Progr: Doppelkonzert, «From Jazz to Electro-Experiments», Simon Preisig an der Violine und Stefan Aeby am Piano, 20.30 Uhr.