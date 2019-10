Kanye West, was soll das?

Um es kurz zu fassen: Die Musik und die Texte sind auf «Jesus Is King» meist bestürzend schlicht. Da gibt es keine Reibungen mehr an seinem christlichen Glauben, der früher zu solch bahnbrechenden Stücken wie «Jesus Walks» oder «Ultralight Beam» geführt hat.

Das beginnt beim Eröffnungsgospel, in dem der Sunday-Service-Chor singt, bis die «Power» des «Lord» zu uns hinabsteigen möge. Das zweite Stück mündet in «Halleluja»-Gesängen, und es klingt so, als wären wir hier in einem Soundtrack eines alten Monumentalfilms. Kanye West? Er rappt hier Sätze wie «The army of God and we are the truth».