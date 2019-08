Den Himmel kann ich dir nicht schenken

Bald ist Weihnachten. Während Jahren stand diese Erinnerung ab August alle zwei Wochen in meiner Agenda, wie die Schlummerfunktion, nur damit ich im letzten Moment unter Psychostress ein paar fantasielose Geschenke aus den Regalen reissen konnte.

Nicht so 2019. Ich habe das Schlager-Merchandising entdeckt, «die kloane Tür zum Paradies», wie Patrick Lindner sagen würde. Da gibt es Freudis für jeden. Einen Festtisch mit Bank von ChueLee beispielsweise. Was für eine Vorstellung, meine Eltern ihre nächste Gartenparty im Kuh-Look feiern und die Dips quasi auf Christian Duss und Urs Lötscher auftischen zu lassen. Ist gekauft. Und auch mein ewiges Luxusproblem, dass mein Vater am 24. Dezember gleich auch noch Geburtstag feiert, hat sich schlagartig erledigt. Heuer bekommt er zur Festbank einen Volxrox-Schwedenmeter.