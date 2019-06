Das Pärchen-Orchester

Nicht das einzige. «Circa dreizehn Paare» gibt es im BSO, sagt Medienverantwortliche Isabelle Jakob. Und worauf bezieht sich das «circa»? Jakob lacht. «Von so vielen weiss man es offiziell, inoffiziell sind es möglicherweise noch mehr.» Mehr als ein Viertel der Mitwirkenden im knapp 100-köpfigen BSO ist also mit jemandem aus dem Orchester liiert. Das ist Rekord. «In Europa gibt es sicher kein anderes Orchester, das aus so vielen Paaren besteht», sagt Sebastian Schindler. «In den zwölf Jahren, seit ich in Bern bin, sind es immer mehr geworden.»

«Wir haben ein Haus in Berngekauft. Die nächsten dreissig Jahre verbringen wirsicher hier.»Monika Schindler Fagottistin

Und viele hätten sich schon vorher gekannt – auch das sei speziell. Denn ein Musiker oder eine Musikerin kann nicht einfach wählen, wo er oder sie arbeiten will. Die raren Stellen werden mittels Vorspielen vergeben. Gespielt wird hinter einem Vorhang, Beziehungen zählen da nicht. Und die Konkurrenz ist hart, sie ist international.

Auch Monika und Sebastian Schindler haben ihre Stellen in Bern anonym hinter dem Vorhang erspielt. Monika Schindler gewann das Solofagottvorspiel vor dreizehn Jahren. Sie war damals schon mit Sebastian zusammen, die beiden hatten sich in der Jungen Deutschen Philharmonie kennen gelernt, nicht beim Spielen, sondern an einer Party danach. «Als ich in meinem ersten Jahr in Bern im Orchesterbüro vorbeiging, sah ich, dass eine Stelle für hohes Horn ausgeschrieben war», sagt Monika. Sebastian spielte vor – und war ein Jahr später auch im Orchester.

Pragmatischer Entscheid

Die 37-jährige Monika Schindler kommt aus der Region Bodensee, der 38-jährige Sebastian Schindler aus dem Schwarzwald. Ihr Mittelpunkt ist jetzt aber Bern. «Wir haben auch ein Haus gekauft», sagen sie, «die nächsten dreissig Jahre verbringen wir sicher hier.» Das ist pragmatisch: Denn dass irgendwo in einem anderen Orchester gleichzeitig ihre beiden Stellen frei würden und sie auch noch beide gewinnen würden, scheint eher unrealistisch.

Und hier ist ihnen wohl. «Ich habe meine Ausbildung in Basel gemacht, schon damals dachte ich, dass ich gerne in der Schweiz arbeiten würde», sagt Sebastian Schindler. Ihre Söhne sind in Bern zur Welt gekommen, ihre Nachbarn in Hinterkappelen sind ihre Freunde geworden, und die Dienste im Orchester versuchen sie so gut wie möglich aneinander vorbeizubringen.