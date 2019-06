Darauf noch einen Drink!

Gehts noch bescheuerter, noch sinnfreier? Das konnte man sich fragen, als die holländische Eurodance-Combo Vengaboys 1999 neben dem damaligen Hitparadenschlager «Mambo No 5» einen der Sommerhits des Jahres landete. «We’re Going to Ibiza» hiess dieser Song, den jede und jeder bereits beim ersten Mal Hören mitgrölen konnte.