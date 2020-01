Cooler Pop von Jeans for Jesus und doch zu sperrig

«Ay!»So nah am Ohr, dass es kitzelt. Dann ein Synthie-Harfenklang. Dann:«Merci, dass du aues bisch.» Synthietasten, honigsüsse Stimmen. Eine Prise absichtlich eingestreute englische Plattitüden. Der Beat zieht an. Das sind Jeans for Jesus, wie man sie kennt. Es ist das erste Stück ihres neues Albums «19xx_2xxx_», das diesen Freitag erscheint. «Merci» heisst der Song. Er bildet den lieblichen Auftakt einer 16 Stücke dauernden Bestandesaufnahme einer ganzen Generation. Die Song gewordene Verlorenheit angesichts der vielen Möglichkeiten, die es heute gibt: stete Ablenkung von der Welt.