Chlyklass steigt erneut auf Platz 1 ein

«Wieso immer mir?» fragt Chlyklass-Manager Baldy Minder am Mittwochmorgen in den soziale Medien. «Scho wieder mir», müsste es viel mehr heissen. Denn die Berner Rap-Combo ist mit ihrem neuen Album «Deitingen Nord» direkt auf Platz eins der Schweizer Album-Charts eingestiegen. Es ist bereits das zweite Mal, dass es die Schweizer Rap-Legenden an der Spitze der Hitparade schaffen - nach 2015 mit ihrem letzten Album «Wieso immer mir». Zwei Top-1-Platzierungen mit drei Alben. Was für eine Bilanz.