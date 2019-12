Berndeutsch, das nicht nach Bern klingt

Oder schmeichelhafter ausgedrückt: Es klingt, als ob die beiden ihr Leben entspannt in der Hängematte am Strand verbringen würden – mit einem Strohhalm im Mund (während sie an das eine denken). Das letzte Bild entspricht wohl eher der Wahrheit.

Immerhin haben die beiden Musiker längere Zeit gemeinsam auf der tropischen Insel Hainan (China) verbracht. Sie liessen sich die Sonne aufden Bauch scheinen, schrieben Songs, und als ihnen das Geld ausging, haben sie sich die Rückreise mit Konzerten in Hotelbars finanziert.

Hainan im Herzen

Heute leben beide in Zürich. Doch Hainan hat die Berner geprägt, weshalb sie sich als Duo und auch das Debütalbum, das heute erscheint, so nennen. Und Hainan hat auch ihre Musik geprägt, die, obwohl auf Berndeutsch gesungen, so gar nicht nach Bern klingen will.

Eher nach internationalem Dancefloor, nach Coolness und Selbstbewusstsein. An Autotune-Effekten (elektronische Stimmver­änderung) wird nicht gespart, was das Zuhören zuweilen ein wenig anstrengend macht – und den Toast-im-Mund-Eindruck noch verstärkt.

Dennoch ver­strömen die Songs von Hainan sommerliche Leichtigkeit. Und es erstaunt nicht, dass die nach und nach veröffentlichten Sin­gles «More Life», «Punks», «Millisekunde» und «Lo siento» längst kleine Hits sind.

«Punks» etwa schafft sofort eine besondere Stimmung, angemischt aus Clubatmosphäre, Drogenrausch und Testosteron. Dazu dieser Schlendriangesang und die berndeutschen Texte, gespickt mit englischen Wörtern («Baby, du gisch mir Life, nume du i mim Mind»). Ja, das ist irgendwie sexy.