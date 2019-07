AnnenMayKantereit: Vom Nachtbus direkt auf den Gurten

Henning May, der Sänger von AnnenMayKantereit mit der unglaublich tiefen und rauchigen Stimme, will nicht zu viele Interviews geben. Er will die Stimme schonen. Im Backstage-Bereich ist er am Jonglieren, dann kommen er und Schlagzeuger Severin Kantereit, geben höflich die Hand und werden den Namen der Interviewerinnen auch nach dem Gespräch noch wissen.