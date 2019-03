Die Lautstärke ist gewaltig, der Beat fährt auf der Direttissima in die Knochen – auch dem zahlreichen Publikum, das in dieser feuchtkalten Märznacht den Weg ins Thuner Café Mokka gefunden hat, um dem Luzerner Duo Blind Butcher die Reverenz zu erweisen. Immer ist jemand in Bewegung, am Schluss jedes Songs wird frenetisch applaudiert.