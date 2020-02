William White hat den Blues

«Light» – William Whites neuste Single. Quelle: Youtube

Klar ist: Es ist etwas geschehen in den letzten Jahren. Auch wenn William White nie ganz verschwunden war, so ist es doch ruhig geworden um diesen dynamischen Singer-Songwriter, der sich mit seinem fröhlichen und manchmal auch ein bisschen zu eingängigen Reggae-Pop in die nach Wärme lechzenden Schweizer Herzen gespielt hatte. Aufgewachsen ist William White auf Barbados. 19-jährig kam er in die Schweiz, nach Winterthur, um an der ETH zu studieren, was er aber nach zwei Jahren aufgab, um voll auf die Musik zu setzen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, inklusive Anmeldung beim Sozialamt, kam dann aber der Erfolg.

Er spielte auf den ganz grossen Bühnen. Verzeichnete hohe Chartplatzierungen. Kurz: Er wurde zum Schweizer Promi. Später zog er mit seiner Frau und dem Nachwuchs von Winterthur nach Frutigen. Weg von Stress und Beton, wie er das einst bei Kurt Aeschbacher erzählte. Wyss Willi hätten sie ihn genannt, sagt die Frau hinter der Bar im Maison Pierre, die auch mal in Frutigen gewohnt hat, just zu jener Zeit, als Wyss Willi in dem alten, umgebauten Schulhaus gewohnt und in einem ausrangierten Zirkus-Wagen ein Studio eingerichtet hatte. Immer wenn ein neues Album fertig war, erzählt die Frau weiter, habe er es erst einmal der Dorfbevölkerung vorgespielt – kleine Konzerte für fünf Franken gegeben.

Nach dem letzten Album «Open Country» 2014 wanderte William White nach Südspanien aus, um sich neu zu orientieren. Der Aufbruch wurde zur Zäsur. Die Ehe wurde geschieden. Diese Trennung von seiner Frau, die auch seine Managerin war, hat ihn nun aber wieder zurück nach Frutigen geführt. Jetzt ist er wieder da – mit dreizehn neuen Songs im Gepäck und ein bisschen Orientierungslosigkeit in den Augen – und in den Songs.